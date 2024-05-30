СМИ: Макрон может объявить об отправке военных инструкторов на Украину 6–7 июня

Власти Франции намерены создать и возглавить коалицию стран, готовых направить на Украину военных инструкторов для обучения ВСУ, сообщили Le Monde и Reuters со ссылкой на источники. По данным СМИ, президент Франции Эмманюэль Макрон может объявить об их отправке на церемонии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии 6–7 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Annegret Hilse, Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Annegret Hilse, Reuters

Как пишет Le Monde, Франция намерена ускорить консультации по этому вопросу, чтобы согласовать вопрос до церемонии, которую посетит президент Украины Владимир Зеленский. Он прибудет во Францию 6 июня, а на следующий день проведет переговоры с Эмманюэлем Макроном, пишет Reuters.

По словам источников СМИ, согласно плану, на первом этапе Франция направит на Украину ограниченное количество инструкторов «для оценки условий миссии», а затем — несколько сотен. Обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержании работоспособности оборудования и обучении ВСУ управлению западным оружием, указывает Reuters. Как пишет Le Monde, также планируется обучение саперов и солдат новой мотострелковой бригады.

«Договоренности очень серьезные, и мы можем ожидать чего-либо на следующей неделе»,— сказал источник Reuters. Инициативу уже поддержали Литва и Латвия. По данным Le Monde, власти Великобритании попросили французскую сторону рассказать подробности плана и, по словам собеседников, также могут быть заинтересованы.

Le Monde отмечает, что вопрос о создании коалиции обсуждался на встрече Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца 27 мая. На пресс-конференции в Дрездене господин Макрон отказался комментировать «слухи» о решении по отправке французских инструкторов на Украину. До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подписал документы, необходимые для работы специалистов из Франции на Украине. Позднее в Минобороны Франции и Украины уточнили, что вопрос еще прорабатывается.

В феврале Эмманюэль Макрон не исключил отправку западных войск на Украину, а в мае уточнил, что допускает такую возможность в случае запроса украинских властей. 16 мая The New York Times сообщила, что страны НАТО все ближе к отправке инструкторов на Украину для ускоренного обучения украинских солдат по мере продвижения российских войск в Харьковской области.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян