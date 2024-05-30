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Коммерсантъ FM
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Молдавия отозвала лицензии у 5 телеканалов, предоставлявших площадку оппозиции

Пять молдавских телеканалов лишились лицензий на вещание. Власти заявили, что они «финансировались из сомнительных источников». Телеканалы связали с бывшими лидерами Демократической партии и партии «Шор» Владимиром Плахотнюком и Иланом Шором.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Лицензии отозваны у телеканалов «Первый в Молдове», «Акчент ТВ», «Оризонт ТВ», «Канал 2» и «Канал 3». Они были заблокированы в 2023 году наряду с десятками других СМИ. Решение по лицензиям принял совет по продвижению инвестиционных проектов Молдавии. В сообщении правительства утверждается, что телеканалы «не предоставили запрошенную финансовую информацию».

О «сомнительных источниках финансирования» пресс-секретарь правительства Даниел Водэ написал в своем Telegram-канале. «Совет также решил направить последнее уведомление 36 компаниям из 88, которые ранее не ответили на запрос предоставить требуемую информацию»,— добавил он.

В ноябре 2023 года в Министерство иностранных дел РФ вызвали посла Молдавии Лилиана Дария, ему был заявлен решительный протест из-за продолжительного «мотивированного преследования русскоязычных СМИ в Молдавии». В числе причин указывалась блокировка интернет-порталов русскоязычных СМИ на территории страны. Министерство в качестве симметричной меры закрыло въезд в Россию нескольким официальным лицам Молдавии.

Накануне, 29 мая, Молдавию посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. В ходе встречи с президентом страны Майей Санду он пообещал выделить $50 млн на борьбу с «дезинформацией со стороны России».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Молдавия подпала под американское вливание».

Леонид Уварчев

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