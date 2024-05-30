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Народный артист России Александр Михайлов госпитализирован в Чите

Народный артист РСФСР и России Александр Михайлов госпитализирован в Чите в первой городской больнице. Как сообщает министерство культуры Забайкалья, у актера обнаружено воспаление легких. Александр Михайлов находится в регионе в качестве президента 11-го Забайкальского международного кинофестиваля.

Александр Михайлов

Александр Михайлов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Александр Михайлов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В министерстве также отмечают, что актер «получает необходимую медицинскую помощь», при этом он все же «ненадолго появится» на церемонии открытия кинофестиваля вечером 30 мая.

Александр Михайлов — советский и российский актер театра и кино, где снялся более чем в 75 картинах. Один из наиболее известных фильмов с его участием «Любовь и голуби», где Михайлов сыграл роль главного героя.

Влад Никифоров, Иркутск

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