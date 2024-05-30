Липчанку оштрафовали за «одобрение» действий террористов в подмосковном «Крокусе»

Грязинский горсуд Липецкой области признал 51-летнюю местную жительницу виновной в возбуждении ненависти или вражды, а также унижении человеческого достоинства (20.3.1 КоАП РФ, до 15 суток ареста) и назначил ей штраф в 10 тыс. руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. Согласно картотеке суда, речь идет о Елене Ильиной.

Суд установил, что 25 марта во время онлайн-трансляции в соцсети липчанка «допустила высказывания, в которых содержалось одобрение действий террористов во время вооруженного нападения на людей в Москве». В решении суда уточняется, что прямой эфир проводился в социальной сети «ДругВокруг».

«Высказывание было направлено на возбуждение вражды в отношении группы лиц, объединенных по признаку происхождения»,— установили в суде.

В ходе заседания липчанка признала вину и раскаялась в содеянном.

27 марта липецкое УМВД сообщало о задержании жительницы региона, «оправдывавшей недавние события, связанные с насильственными действиями, и призывавшая к их совершению». В ходе оперативных мероприятий женщина признала, что агрессивно высказалась в соцсетях о малом количестве погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» из-за того, что очень много выпила. Она уверена, что в трезвом уме этого бы не сказала.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Несколько вооруженных мужчин ворвались в здание концертного зала, где планировался концерт группы «Пикник», расстреляли толпу, а затем подожгли здание. Погибли более 140 человек, еще 551 пострадал. Суд арестовал четверых предполагаемых исполнителей: Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидини Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Позднее также были арестованы предполагаемые пособники нападавших.

Алина Морозова

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