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Коммерсантъ FM
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В Польше арестованы трое по подозрению в подготовке диверсии по заданию России

Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали гражданина Польши и двух граждан Белоруссии по делу о подготовке диверсии по заданию российской разведки. Об этом сообщила пресс-служба агентства. Неделю назад, 21 мая, в Польше арестовали девять человек по подозрению в диверсиях по заказу российских служб.

По данным ABW, задержания прошли 27 мая в Варшаве и городе Прушкув. Поляку и белорусам предъявили обвинение в участии в организованной международной преступной группировке, а также преступлениях террористического характера по заданию иностранной разведки. По версии обвинения, они состояли в преступной группе, которая должна была совершать диверсии, в том числе поджоги, по заданию российских спецслужб. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщает газета Rzeczpospolitа, обвиняемые пытались устроить поджоги на объектах в Гданьске, Гдыне и Марках за вознаграждение. Кроме того, по информации издания, все обвиняемые были связаны с арестованным ранее украинцем, обвиняемым в подготовке к поджогу торгового центра во Вроцлаве, а также магазина рядом с автозаправкой. По данным издания, за каждый поджог обвиняемым предложили €10 тыс.

21 мая польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что в Польше арестовали девять человек по подозрению в саботаже и совершении диверсий по заказу России. По его словам, задержанные планировали поджог завода по производству красок, а также диверсии в Литве и поджог склада IКЕА.

Анастасия Ларина

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