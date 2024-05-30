Другие закрома

Пересмотренные из-за непогоды прогнозы урожая пшеницы и ожидания роста долларовой инфляции стимулировали рост цен на экспортных рынках. За неделю российское зерно подорожало почти на 4%, а цены на новый урожай превысили стоимость старого. Цены подогревают хедж-фонды, многие реальные покупатели пока берут паузу. Дополнительной точкой роста цен может стать ожидаемое открытие для России индийского рынка, хотя объем закупок, вероятно, будет незначительным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Экспортный индекс российской пшеницы с 12,5% протеина FOB Новороссийск на 24 мая 2024 года составил $245 за тонну, увеличившись на 3,8% за неделю, посчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). За месяц значение выросло на 15,6%, к началу июня прошлого года — на 2%. Индекс ЦЦИ рассчитывается на базе опроса производителей, экспортеров и импортеров зерна.

Аналитики обращают внимание на то, что 24 мая показатель впервые с конца сентября прошлого года заметно превысил индекс Национальной товарной биржи — $235. Вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко называет рост цен в конце мая нетипичным: обычно на старте продаж зерна нового сезона цены снижаются.

По данным «Совэкона», за прошлую неделю средняя стоимость контрактов на ближайшие поставки российской пшеницы с протеином 12,5% выросла на $6, до $242–246 за тонну.

Рынок преодолел традиционный дисконт на новый урожай: сейчас контракты заключаются по более высокой цене — от $250 за тонну.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин говорит, что сделки проходят в диапазоне $250–255 за тонну на базисе FOB Новороссийск. В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) говорят о $247 за тонну. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько считает, что повышение цен сейчас происходит только со стороны производителей зерна. Но заключать сделки по ним готовы лишь экспортеры, связанные контрактами с короткими сроками поставки.

В качестве основного фактора роста экспортных цен в ЦЦИ выделяют сокращение прогноза урожая пшеницы в РФ с 90,5 млн до 86,1 млн тонн из-за заморозков. Дарья Снитко обращает внимание, что Россия один из крупнейших поставщиков и формирует 25% от мирового объема. В ЕС производство в новом сезоне может сократиться на 4%, до 120,2 млн тонн из-за дождей во Франции и Германии. Директор «Совэкона» Андрей Сизов поясняет, что ставку на подорожание пшеницы в Европе делают хедж-фонды, формируя большие закупки. На них помимо непогоды, замечает Андрей Сизов, влияет рост долларовой инфляции. Дмитрий Рылько считает, что большинство покупателей выжидает. Тренды для них пока противоречивые: переходящие остатки в России значительны, хороший урожай ждут на Украине, в Румынии и Болгарии.

Дополнительным источником позитивных ожиданий Дарья Снитко называет открытие для экспортеров зернового рынка Индии. Reuters сообщил 29 мая о планах страны отказаться от пошлины в 40% на импортируемую пшеницу, рассчитывая возобновить ее поставки в том числе из России. Эдуард Зернин напоминает, что разговоры об индийском рынке идут третий год, но мера не находит поддержки у местных фермеров. Господин Сизов сомневается, что даже в случае реализации плана объем закупок со стороны Индии будет значительным: 3–5 млн тонн пшеницы, не вся из которой может быть российской. Затем страна, вероятно, вернется к заградительным пошлинам для поддержки производителей, считает он. Господин Зернин видит больший потенциал Индии с точки зрения расширения поставок зернобобовых культур.

Общий объем экспорта российской пшеницы, по прогнозу ИКАР, в текущем сезоне достигнет 53 млн тонн, в новом сезоне — сократится до 43–44 млн тонн.

В «Совэконе» приводят оценки в 51,3 млн и 45–46 млн тонн соответственно. Эдуард Зернин говорит о снижении экспортного потенциала для пшеницы с 46,9 млн до 46,3 млн тонн. Это не окончательная оценка, добавляет он.

Господин Сизов напоминает, что российская пшеница в основном поступает в Турцию, Египет, Бангладеш, Ирак и Алжир. Эксперт указывает, что при существующем механизме расчета размер экспортных пошлин для аграриев достигает 20–40% от выручки общих продаж. Нельзя исключать и дополнительные ограничения на вывоз зерна, замечает он. Конъюнктура на экспортных рынках влияет на внутренние цены. На прошлой неделе, по данным «Совэкона», под давлением сокращения предложения со стороны ожидающих роста стоимости фермеров пшеница третьего класса подорожала на 5,5%, до 13,9 тыс. руб. за тонну, четвертого — на 7,6%, до 13,1 тыс. руб. за тонну, пятого — на 11,3%, до 10,8 тыс. руб. за тонну.

Александра Мерцалова