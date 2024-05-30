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Коммерсантъ FM
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Предложению за ценами не угнаться

Банку России вряд ли думается о снижении ключевой ставки

В преддверии очередного заседания совета директоров Банка России о ключевой ставке регулятор опубликовал свежий среднесрочный макроэкономический консенсус-прогноз аналитиков из своего пула на 2024–2026 год. Ожидания экономического роста и инфляции в текущем году повышены из-за разгона частного спроса. Это, как и рост кредитования граждан, увеличивает шансы повышения Банком России ключевой ставки, хотя спрос в промышленности, похоже, стал еще больше слабеть.

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Ожидания роста российского ВВП в консенсус-прогнозе регулятора на 2024 год повышены сразу на 0,8 процентного пункта (п. п.), до 2,9% (на следующие два года они не менялись), а инфляции — на 0,3 п. п., до 5,5%, при этом входящие в пул ЦБ экономисты, как и прежде, верят, что она достигнет цели ЦБ в 2026 году и будет близка к ней (4,2%) по результатам 2025 года.

Основные изменения в динамике ВВП 2024 года исходят из понижения прогнозов безработицы — с 3 до 2,8%, повышения оценок роста номинальных зарплат — с 10,3% до 12,8% и внешнеторгового профицита (экспорт выше, импорт — ниже), что и разгоняет рост экономики и инфляцию, увеличивая риски для устойчивости роста экономики (см. “Ъ” от 27 мая).

«В апреле рост потребительских цен с поправкой на сезонность ускорился. Основным проинфляционным фактором во всех макрорегионах оставался высокий потребительский спрос, превышающий возможности производства»,— заключается в свежем докладе ЦБ о региональной экономике.

По данным регулятора, напомним, в апреле по-прежнему активно росли как банковские вклады, так и кредитование населения.

«Основное изменение в консенсусных взглядах с прошлого раунда — траектория ключевой ставки»,— отмечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» (в пуле ЦБ). Теперь медианный аналитик ждет, что средняя ставка в 2024 составит 15,9%, что соответствует снижению ставки до 15–15,5% на конец года с возможным его началом в сентябре–октябре. «Рынок считает базовым сценарием рост ключевой ставки до 17% — на один процентный пункт. "Неповышение" в июне будет мягким сигналом — не в "хорошем смысле", а в смысле, что решимость Банка России достичь целевой инфляции не тверда»,— отмечает Александр Исаков из Bloomberg Economics, ссылаясь на оценки ожиданий по ставке из ROISfix. «Мы ждем базовую инфляцию в мае выше 10% SAAR (с учетом сезонности в пересчете на год). Вопрос для ЦБ не в том, повышать ставку или нет, а насколько»,— заключают аналитики Telegram-канала MMI (входят в пул ЦБ), комментируя свежую недельную статистику Росстата об инфляции на 27 мая.

Почему у ЦБ все меньше причин обещать рынку не повышать стоимость денег

Хотя потребители продолжают разгонять спрос, данные Росстата о выпуске промышленности остаются скромными — в апреле в сравнении с мартом 2024 года, по оценке Росстата с учетом сезонности, промпроизводство снизилось на 0,2% (в предшествующие три месяца — плюс 0,1%, плюс 1,6% и минус 0,2%) — даже при традиционной поддержке сектора со стороны негражданских отраслей.

Заметим, майские опросы ЦБ (о ситуации в апреле) фиксировали ухудшение ожиданий компаний во многих секторах экономики, в том числе и в промышленности.

Данные опросов промышленников Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН (на 27 мая) привели к явному снижению в мае всех показателей индекса прогнозов промышленности (рассчитывается на основе планов/прогнозов/ожиданий спроса, выпуска и занятости предприятий), он продемонстрировал второе в текущем году явное снижение за счет негативной корректировки всех исходных показателей. Снижение спроса оказалось самым сильным с марта 2022 года. Впрочем, результат мая 2024 года не вышел за пределы положительного интервала (плюс 5–10 пунктов), в котором прогнозы продаж перебывают с апреля 2023 года. Планы выпуска предприятий на фоне снижения прогнозов спроса подверглись аналогичной корректировке.

Артем Чугунов

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