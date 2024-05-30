Контракт в одну сторону

Госдума в среду в первом чтении одобрила законопроект группы депутатов, расширяющий полномочия госзаказчиков расторгать контракты с поставщиками в одностороннем порядке. Это станет возможным в случае предоставления поставщиками недостоверных сведений о себе. Авторы проекта объяснили необходимость его принятия случаями недобросовестности поставщиков. Однако при обсуждении изменений палатой прозвучали опасения, что поправки могут создать инструмент давления заказчиков на поставщиков и повысить коррупционные риски в госзаказе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Принятые Госдумой в первом чтении поправки к закону «О контрактной системе» (44-ФЗ) расширяют права заказчиков в отношениях с поставщиками, предоставившими недостоверную информацию о себе. Заказчики смогут отстранять участников закупок от процедуры определения поставщика, отказываться от заключения контракта с победителем и расторгать контракты в одностороннем порядке. Для этого заказчик должен установить факт предоставления поставщиками недостоверных сведений — по части соответствия установленным заказчиком требований. Одновременно заказчиков обяжут расторгнуть в одностороннем порядке контракт уже на стадии его исполнения, если обнаружится факт предоставления недостоверных сведений поставщиком.

Законопроект подготовлен группой парламентариев, среди которых глава комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин, заместитель председателя комитета по защите конкуренции Антон Гетта и заместитель председателя комитета по региональной политике Геннадий Панин. По мнению авторов, изменения защитят заказчиков от недобросовестных участников торгов.

Сейчас заказчикам не хватает времени на проверку достоверности данных в заявках участников, потенциальные поставщики иногда подтверждают наличие опыта поддельными договорами, набирают большее число баллов при оценке заявок и побеждают в закупках.

Данные проводимого Минфином мониторинга закупок показывают, что число расторгнутых контрактов в 2023 году выросло — до 849 тыс. против 791 тыс. годом ранее, а их объем — до 2,5 трлн руб. с 2,2 трлн руб. Большая часть таких контрактов была расторгнута по соглашению сторон.

Представлявший законопроект Геннадий Панин необходимость его принятия подкрепил примером из практики Московской области: данные об опыте исполнения контрактов победителя закупки на охрану объектов здравоохранения не соответствовали действительности, однако заказчик отказаться от заключения такого контракта после подведения итогов конкурса или расторгнуть его уже не может.

Идею борьбы с недобросовестными участниками торгов палата поддержала, но ее проектируемая реализация многих депутатов не устроила.

Первый заместитель председателя комиссии Госдумы по регламенту Андрей Кузнецов отметил, что законопроект может привести к обратному эффекту и наделить заказчиков «дубиной» по отношению к исполнителям. «В какой-то момент заказчику становится выгодно выгнать исполнителя с объекта, а потом попросить еще денег на этот объект — и это превращается в вал дополнительных расходов»,— отметил депутат. Он предложил скорректировать законопроект ко второму чтению: речь должна идти не о недостоверных сведениях, а о поддельных документах, а факт их предоставления должен быть установлен судом, а не самим заказчиком.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный отметил увеличение коррупционных рисков. «Любые документы или ошибка в них может служить основанием для расторжения. Иногда кто-то неумышленно ошибся, я не говорю о поддельных документах — это вопрос Уголовного кодекса»,— указал депутат. Геннадий Панин на опасения коллег ответил, что заказчик не заинтересован в том, чтобы контракт не был исполнен. «Дамоклов меч висит над каждым чиновником в плане исполнения госконтракта, в том числе добросовестного освоения бюджетных средств и получения конечного результата»,— напомнил он.

В Минфине на запрос “Ъ” вчера не ответили. В ФАС выразили надежду, что поправки оградят заказчиков и добросовестных участников закупок от исполнителей, пытающихся победить в закупочных процедурах обманным путем.

Диана Галиева