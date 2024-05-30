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Коммерсантъ FM
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Все как у больших

Муниципальным депутатам разрешат участвовать в формировании местных администраций

Госдума в среду единогласно одобрила в первом чтении законопроект группы сенаторов и депутатов-единороссов, позволяющий представительным органам муниципалитетов участвовать в формировании местной администрации, как это происходит на федеральном и региональном уровнях. При этом и коллеги авторов по фракции, и представители оппозиции в один голос предлагали ко второму чтению сделать такое право обязанностью, опасаясь, что «местные начальники» не допустят реализации этого механизма.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проект поправок к федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления» группа депутатов и сенаторов внесла в нижнюю палату 21 февраля. 22 мая профильный комитет Госдумы по региональной политике рекомендовал его к принятию. Документ предусматривает возможность участия муниципальных депутатов в формировании местной администрации.

Предлагается дать народным избранникам право участвовать в согласовании или утверждении заместителей главы администрации, а также руководителей отраслевых функциональных и территориальных органов.

«Реализация принципа единства системы публичной власти предусматривает унификацию основных моделей организации взаимодействия разных органов публичной власти, входящих в такую систему»,— отмечается в пояснительной записке к проекту.

Напомним, нормы об участии федерального парламента в формировании правительства появились в Конституции в 2020 году. В первой половине мая Дума впервые в соответствии с новой процедурой утвердила всех «гражданских» членов правительства, а руководителей силового блока президент назначил после консультаций с Советом федерации. В пояснительной записке авторы законопроекта также напоминают, что в конце 2021 года был принят закон об участии региональных парламентов в формировании правительств субъектов РФ. Теперь же пришло время распространить этот принцип на местный уровень, полагают законодатели.

Депутаты не стали спорить с самой идеей законопроекта, однако вопросы к авторам у них все же возникли.

Так, Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») назвал инициативу «половинчатой» и спросил, почему в отношении местных представительных органов речь идет лишь о праве, а не об обязанности участвовать в формировании администрации, как это работает в случае с Госдумой и федеральным правительством. Соавтор поправок Геннадий Панин («Единая Россия», ЕР) ответил, что сейчас идет «планомерный переход к этому» и нынешний проект — «первый шаг» в этом направлении. Но процесс этот не быстрый, «учитывая, что страна большая», добавил единоросс.

Алексей Куринный (КПРФ) поинтересовался, много ли субъектов воспользовались законом от 2021 года и ввели процедуру согласования региональных министров депутатским корпусом. По его мнению, федеральная процедура пока не слишком приживается на региональном уровне, потому что «местные начальники не очень любят, когда в их дела кто-то пытается вторгаться». В ответ другой соавтор законопроекта Роман Любарский (ЕР) признался, что не может привести точную статистику, но в его регионе — Нижегородской области — «эта процедура происходит и полномочия реализуются».

Андрей Альшевских (ЕР) предложил прописать «более четкие и ясные процедуры», которые бы устанавливали не право, а обязанность муниципальных парламентов участвовать в формировании местных администраций. «Может, пришла пора и пообсуждать вопрос по поводу возврата прямых выборов?» — внезапно добавил единоросс. Этот вопрос Геннадий Панин, правда, проигнорировал, а вот о высказанной уже второй раз идее сделать право обязанностью отозвался с интересом и попросил коллегу Альшевских подготовить поправки ко второму чтению. Инициативу господина Альшевских поддержали и выступавшие следом депутаты Владимир Новиков (ЕР), Айдар Метшин (ЕР) и Ренат Сулейманов (КПРФ).

Как местному самоуправлению прописали представителей

Андрей Алехин (КПРФ) высказался за то, чтобы оставить за представительным органом муниципального образования решение о вынесении выговора или предупреждения главе муниципалитета либо о его отрешении от должности по представлению губернатора. «Можно при желании любого главу подвести под увольнение, под дисциплинарную ответственность и так далее»,— пояснил свою мысль коммунист. Напомним, в октябре прошлого года был принят в первом чтении законопроект группы депутатов всех фракций и сенаторов, наделяющий глав регионов правом увольнять мэров, если те за месяц не устранят причины вынесенного им губернаторами выговора. Принятие инициативы в первом чтении сопровождалось бурной дискуссией, а второе чтение неоднократно переносилось. Однако Геннадий Панин (который является соавтором и законопроекта о выговорах) выразил мнение, что «действующая норма вполне достаточна для того, чтобы принимать данные решения по отрешению главы местной администрации в отставку».

В итоге депутаты поддержали законопроект в первом чтении 397 голосами, против и воздержавшихся не было.

Ксения Веретенникова

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