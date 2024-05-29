Производство легковых автомобилей в январе—апреле в РФ выросло на 92,5%

Согласно данным Росстата, с января по апрель 2024 года производство легковых автомобилей выросло на 92,5% в годовом выражении, до 224 тыс. шт. Производство грузовых автомобилей за этот период увеличилось на 19,7% (60,3 тыс.).

Производство автобусов массой до пяти тонн увеличилось на 17,6% до 6,5 тыс. шт. Автобусов массой более пяти тонн — на 31%, до 5,2 тыс. шт. Выпуск двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта, по данным Росстата, с января по апрель вырос на 17,9%, до 74,4 тыс. шт. Также за четыре отчетных месяца в России произвели 14,6 тыс. автомобильных кузовов, это на 32,8% больше показателей прошлого года.

В России впервые с 2010 года возобновится выпуск автомобилей Volga на конвейере ГАЗа. Линейка бренда, который ранее использовал технологии Chrysler, теперь похожа на модели китайского бренда Changan. Аналитики полагают, что седан Volga С40 может стать заменой легенды российского рынка Toyota Camry.

Подробнее об этом — в материале «Volga, Volga, мать родная».

Евгений Белоусов