В нацпроекте «Семья» выделят программу по культуре семьи и семейных ценностей

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе него вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко сообщили о выделении федеральных программ в рамках нацпроектов «Семья» и «Молодёжь и дети». В нацпроекте «Семья» появится программа по культуре семьи и семейных ценностей, в нацпроекте «Молодёжь и дети» — по укреплению международного сообщества молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Голикова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Голикова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам госпожи Голиковой, работать над проектом по семейным ценностям будет Минкультуры, сотрудники которого уже «активно включились в этот процесс», передает «Интерфакс». Она отметила, что одной из главных задач проекта будет «формирование позитивного образа семьи на основе укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей». Нацпроект «Семья» начнет осуществляться с 1 января 2025 года. Госпожа Голикова выразила надежду, что программа по семейным ценностям также будет в нем реализована.

Дмитрий Чернышенко сообщил о выделении в нацпроекте «Молодёжь и дети» программы «Россия в мире», которая будет нацелена на укрепление международного сообщества молодежи и поддержку их социальных проектов. По его словам, в задачи нового проекта также входит создание условий для регулярного приезда иностранцев в Россию.

В начале апреля Кремль опубликовал список поручений Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию 29 февраля. Согласно списку, в рамках нацпроекта «Семья» президент поручил предусмотреть устойчивый рост рождаемости к 2030 году, увеличить число женских консультаций, модернизировать детские поликлиники и больницы, увеличить охват россиян соцконтрактами, а также построить более 100 новых детсадов. В рамках проекта «Молодёжь и дети» Владимир Путин поручил создать не менее 12 передовых школ во всех федеральных округах, подключить все школы к высокоскоростному интернету и выделить 210 млрд руб. на строительство 150 новых школ до 2030 года.

Подробнее о нацпроекте «Семья» — в материале «Ъ» «В семье не без стратегии».