В 2023 году количество смертных казней в мире выросло на треть

В 2023 году в мире было казнено 1153 человека, количество смертных казней год к году увеличилось на 31%, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International. Зафиксированный показатель является одним из самых высоких за последние десять лет, уступая лишь рекордному 2015 году (1634 казни). Рост обеспечен прежде всего за счет Ирана, где в 2023 году было казнено как минимум 853 человека по сравнению с 576 годом ранее. Более половины всех смертных приговоров в стране связано с наркопреступностью. Также выросло количество казней в Сомали, США и Йемене. При этом количество стран, в которых совершались казни, оказалось рекордно низким — всего 16 (для сравнения, годом ранее их было 20).

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Общее число казненных не учитывает показатели ряда стран, по которым нет возможности получить достоверные данные. В первую очередь речь идет о Китае, где, по оценкам организации, были казнены «тысячи» человек. Еще в ряде стран указан не точный, а лишь минимальный подтвержденный показатель (перед цифрой стоит знак +). Таким образом, представленная в докладе организации цифра является лишь минимальной достоверной оценкой.