В Исландии снова начал извергаться вулкан, выбрасывая лаву в небо

На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии началось пятое с декабря и восьмое с 2021 года извержение вулкана Сундхнукагигар, сообщает Sky News. По данным метеорологического бюро, лава поднималась в небо на высоту около 50 м из трещины длиной примерно 1 км. Извержению предшествовала серия землетрясений, жители соседнего города Гриндавик и посетители геотермального курорта «Голубая лагуна» были эвакуированы, сообщила национальная телекомпания Исландии RUV.

Власти Исландии заранее предупредили о риске возобновления вулканической активности, поскольку исследования показали, что под землей скопилась магма, пишет Reuters. Ученые предупреждают, что извержения на Рейкьянесе, где проживают почти 30 тыс. человек, могут повторяться снова и снова на протяжении десятилетий или даже столетий. Предыдущие инциденты привели к нарушению централизованного теплоснабжения, перекрытию основных дорог и даже сносу нескольких домов в рыбацком городке Гриндавик, которые затопила лава. Для предотвращения нового ущерба на полуострове были построены искусственные барьеры, чтобы отвести потоки лавы от инфраструктуры.

До марта 2021 года на полуострове Рейкьянес не происходило извержений в течение 800 лет. Вулканологи считают, что в регионе началась новая эра сейсмической активности.