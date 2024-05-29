Дублер почета

В ближайшее время будет закрыта сделка, которую можно назвать одной из самых неожиданных в истории отечественного футбола. ПСЖ приобретает у «Краснодара» вратаря Матвея Сафонова за очень большую для игроков его амплуа сумму — €20 млн, несмотря на то что из-за международной изоляции Сафонов давным-давно не участвовал в топовых матчах, а также на то, что ему предлагают фактически лишь роль дублера знаменитого итальянца Джанлуиджи Доннаруммы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ПСЖ вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов будет выполнять роль дублера основного голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В ПСЖ вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов будет выполнять роль дублера основного голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Новости о готовящемся трансфере вратаря сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова в ПСЖ, впервые появившиеся еще на прошлой неделе, остались в числе главных для французских спортивных медиаресурсов и к середине недели текущей. На этот раз все они следили за тем, как Сафонов проходит медосмотр в клубе после прилета в Париж во вторник. О том, что он оказался успешным и в ближайшие дни или недели последует публичное объявление о контракте игрока с парижским клубом на срок до 2029 года, сообщили RMC и Radio France. Все источники более или менее солидарны по поводу суммы трансфера. По их данным, с учетом бонусов за количество сыгранных в сезоне встреч она может достичь €20 млн.

Речь идет об очень неординарной сделке. Для отечественного футбола она вообще, можно сказать, исключительная.

Если ограничиться переходами российских футболистов в зарубежные клубы, дороже Сафонова были только два трансфера с участием футболистов ЦСКА.

В 2018 году «Монако» купил Александра Головина за €30 млн, в 2009-м «Челси» Юрия Жиркова — за €21 млн. Но тут надо учитывать три обстоятельства, которые добавляют ценности и неожиданности трансферу 25-летнего Сафонова. И речь даже не про особенный статус ПСЖ — безусловного гиганта европейского футбола, который в завершающемся сезоне, несмотря на проведенную перед ним перестройку и расставание с лидером Лионелем Месси, в очередной раз взял золото французского первенства и добрался до полуфинала Лиги чемпионов.

Первый нюанс — это амплуа игроков. Дело в том, что голкиперы, какими бы выдающимися они ни были, традиционно оцениваются гораздо ниже атакующих или универсальных футболистов — то есть таких, как Головин и Жирков. Рекордсменом среди вратарей в этом смысле с 2019 года остается Кепа Аррисабалага. «Челси» прибрел его у «Атлетико» за €80 млн — притом что и до, и после этой сделки несколько других с участием полевых игроков превзошли отметку €100 млн. На самом деле если информация о сумме, которую потратит на Сафонова ПСЖ, верна, его трансфер войдет в топ-25 самых дорогих для голкиперов по версии Transfermarkt.

Второй нюанс — тайминг перехода. Обычно крупные инвестиции в новичков, привлекших внимание футбольных гигантов,— последствие их удачного выступления в заметных состязаниях. Юрий Жирков отправился в «Челси» вскоре после того, как классно сыграл на чемпионате Европы 2008 года: на нем сборная России добралась до полуфинала. Александр Головин уехал в «Монако», внеся огромный вклад в ее успех на домашнем мировом первенстве 2018 года: на нем россияне с плеймейкером Головиным прорвались в четвертьфинал. Матвея Сафонова же покупают в тот момент, когда весь российский футбол уже давно, с весны 2022 года, находится в изоляции — клубы не играют в еврокубках, а календарь сборной исчерпывается немногочисленными товарищескими матчами. О его возможностях ПСЖ, таким образом, мог судить лишь по матчам чемпионата России. В нем «Краснодар» с пропустившим 27 мячей в 30 встречах Сафоновым чуть не занял первое место, отстав на очко от добывшего золото «Зенита».

Наконец, третий нюанс — тот факт, что Матвею Сафонову, понравившемуся тренеру ПСЖ Луису Энрике, приготовлена во французском клубе все же роль не основного, а резервного голкипера. Никто не сомневается в том, что основным останется его ровесник, известный итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма. Он перешел в ПСЖ из «Милана» в 2021 году. В этом сезоне Доннарумма, почти не допускавший срывов, провел 41 матч. Каждому из его сменщиков — Кейлору Навасу и Арнау Тенасу — досталось лишь по шесть. 37-летний ветеран Навас, герой чемпионата мира 2014 года, дотащивший свою сборную Коста-Рики до четвертьфинала, в мае объявил о том, что решил покинуть ПСЖ. Тенас же, как считают французские эксперты, разочаровал Энрике.

При этом эксперты по-разному смотрят на шансы Матвея Сафонова получить в ПСЖ солидную игровую практику. В материале L’Equipe, посвященном трансферу-сюрпризу, о голкипере, в том числе со ссылкой на мнение «руководителя одного российского клуба», говорится как о вратаре, «фантастически играющем на линии» и «прекрасно выбирающем позицию», но «испытывающем проблемы под давлением» и вряд ли способном конкурировать с Джанлуиджи Доннаруммой. В то же время Шарль Каборе, хавбек, игравший с юным Сафоновым за «Краснодар» на излете предыдущего десятилетия, охарактеризовал его RMC как «отличного вратаря», который «может претендовать на то, чтобы стать основным».

Алексей Доспехов