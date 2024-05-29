На рекультивацию старых иловых карт в Воронеже направят 309 млн рублей

В Воронеже проведут рекультивацию старых иловых карт на улице Антокольского рядом с Правобережными очистными сооружениями. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин в своем Telegram-канале. На работы из областного бюджета выделят 309 млн руб. Положительное заключение экологической экспертизы было получено в феврале.

Согласно аукционной документации, МКУ «Городская дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства» Воронежа объявило торги по поиску подрядчика. Победителю предстоит провести демонтаж твердых покрытий и существующих конструкций, а после ликвидировать загрязнения на глубине до 8 м. Работы предстоит выполнить в два этапа — до 31 октября 2025 года. Заявку на участие в торгах можно подать до 13 июня. Итоги подведут 17 июня.

Проектирование рекультивации старых иловых карт на улице Антокольского началось в 2022 году. Ранее на Правобережных очистных сооружениях по концессионному соглашению обновили оборудование и построили цех механического обезвоживания, чтобы вывести из эксплуатации другие иловые карты. Такие же работы, по словам господина Кстенина, планируется выполнить на Левобережных очистных сооружениях.

О переходе воронежского мэра на другую должность читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Мэр уходит на борьбу с запахом».

Егор Якимов

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