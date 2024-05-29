Воронежские власти не увидели нарушений в досмотре на ЕГЭ, на который пожаловались школьницы
Министерство образования Воронежской области предоставило первые результаты заседания рабочей группы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), проводящей служебное расследование по инциденту на пункте приема экзамена (ППЭ) на базе школы №62 в облцентре. Ранее несколько детей сообщили в СМИ, что перед единым государственным экзаменом (ЕГЭ) по русскому языку их заставили показывать нижнее белье после неоднократного срабатывания металлодетектора.
В правительстве же заявили, что более 130 выпускников из 143, прибывших на пункт сдачи экзамена прошли рамку металлодетектора без возникновения звукового сигнала. Устройство сработало лишь на проход некоторых участниц: «Некоторым девушкам было предложено войти в ППЭ после передачи запрещенных средств сопровождающим, с дополнительной проверкой ручным металлодетектором после основного потока участников. На видео с камер внешнего наблюдения зафиксировано, что выпускницы, предупрежденные о последствиях проноса запрещенных устройств, выкладывают свои личные вещи после выхода из ППЭ и передают их сопровождающим».
По данным властей, конфликтных ситуаций в рамках входа в ППЭ не зафиксировано. Признаков тревожности, нервного возбуждения у выпускников не наблюдалось.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале потребовала от чиновников опубликовать полное видео с камер видеонаблюдения всего процесса досмотра, а также видео с улицы перед входом в школу. Она отметила, что даже на опубликованном властями фрагменте видео видно, что мужчина попросил одну из школьниц поднять кофту.
UPD: Прокуратура Воронежской области рассмотрит публикации СМИ о возможных нарушениях в школе №62. В ведомстве рассказали «Ъ-Черноземье», что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.