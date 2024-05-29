Воронежские власти не нашли нарушений при досмотре школьниц на ЕГЭ
Министерство образования Воронежской области не выявило нарушений при досмотре школьниц перед единым государственным экзаменом (ЕГЭ) по русскому языку, который проводился на базе №62 в областном центре. Ранее дети сообщили СМИ, что во время досмотра их заставляли снимать нижнее белье.
По словам обратившихся к журналистам девочек, металлодетектор на входе в пункт приема экзамена срабатывал несколько раз подряд. Сначала проверяющие попросили школьниц снять бижутерию и разуться, а потом предположили, что срабатывают «косточки» в бюстгальтере. «Нас было около девяти девочек, мы разделись. Одна даже сняла трусы. Потом мы вернулись к проверяющим с бельем в руках, они проверили нас, и мы оделись в туалете. Девчонки плакали, у меня была истерика. Раздевалась я прямо на улице, на крыльце школы. Мы все там раздевались. И мальчики там стояли»,— приводят «Вести Воронеж» слова одной ученицы.
Как рассказали в облправительстве, в рамках служебного расследования было просмотрено порядка шести часов съемок с камер на пункте приема экзамена, в том числе с камеры, расположенной рядом с металлодетектором, через который проходили дети. «На камере не зафиксировано случаев даже прикосновения специалистов ППЭ к выпускникам. Осмотр при помощи ручного металлодетектора проводился корректно, с привлечением охранника женского пола»,— пояснили в облправительстве. По данным властей, после того как несколько школьниц прошли через рамку металлодетектора, устройство издало звук. Учащимся предложили сдать запрещенные на экзамене вещи, что они и сделали.
«Конфликтных ситуаций в рамках входа в пункт проведения экзамена не зафиксировано. Признаков тревожности, нервного возбуждения у выпускников не наблюдалось. К 9:50 вход в пункт был завершен, все участники размещены в аудиториях»,— резюмировали в облправительстве. Там добавили, что апелляций на нарушение порядка участниками экзамена подано не было, акты о досрочном завершении испытаний не составлялись.
О том, как Рособрнадзор подотовился к основному периоду проведения ЕГЭ, читайте в материале «Ъ» «Готовность к пересдаче».