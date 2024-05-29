ЕСПЧ запустил процесс против Украины из-за пыток российского военнопленного

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс под названием «Резников против Украины». Расследование связано с пытками российского военнопленного Дениса Резникова со стороны украинских боевиков. Как рассказала агентству «РИА Новости» донецкая правозащитница Ирина Вихорева, судебный орган предоставил время до конца июня, чтобы собрать дополнительные сведения и составить апелляционный документ.

По ее словам, до начала специальной военной операции на Украине Денис Резников работал шахтером в Донецке. На фронт он отправился добровольцем в конце 2022 года, а спустя полтора год попал в плен под Красногоровкой. После этого, утверждает правозащитница, украинские военные начали заставлять дочь господина Резникова присылать снимки военных объектов. В обмен они обещали, что перестанут пытать российского военнослужащего. Родственница решила обратиться за помощью к правозащитникам.

Как рассказала Ирина Вихорева, недавно из ЕСПЧ пришло ответное письмо. «Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием "Резников против Украины", однако, ссылаясь на 39-ю статью суда, его представители еще не уведомили украинское правительство об этой мере»,— уточнила она. Кроме того, информация о пытках также была направлена в МИД Швейцарии. Ожидается, что тему военнопленных обсудят на предстоящей конференции по Украине, которая пройдет в Брюсселе 15–16 июня.

В мартовском отчете Управления ООН по правам человека говорится, что 44 российских военных, которые находятся в украинском плену, сообщили о случаях пыток и жестокого обращения в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя. ООН назвало эти сообщения заслуживающими доверия.