Во Львове умер актер Богдан Козак, известный по фильму «Государственная граница»

В возрасте 83 лет умер украинский актер Богдан Козак, сыгравший генерал-майора Осадчего в советском фильме «Государственная граница». Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий. Причину смерти он не назвал.

«На 84-м году жизни не стало Богдана Козака — одной из самых ярких фигур современного национального театрального искусства Украины... Народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко... первый декан факультета культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко»,— написал господин Козицкий вTelegram.

Богдан Козак с 1963 года работал в Национальном театре имени Марии Заньковецкой. В числе известных фильмов с его участием — «До последней минуты», «Старая крепость», «Прошедшее вернуть», «…Время собирать камни». В 1988 году был удостоен звания народного артиста Украинской ССР. В качестве режиссера поставил пьесы «37 су господина Монтодуана» Эжена Лабиша и «Кукольный дом (Нора)» Генрика Ибсена.

Лаура Кеффер