«Дочка» «Росэнергоатома» будет развивать ИТС в Липецкой области за 245 млн

Московская компания АО «Атомдата-Интеграция» (является дочерней структурой «Росэнергоатома») выиграла тендер на модернизацию и масштабирование интеллектуальной транспортной системы в Липецкой области. Итоговая цена контракта — 245 млн руб. (начальная цена контракта всего на 40 тыс. руб. выше), контракт заключат до конца 2026 года. Источник средств — областной бюджет, следует из данных портала госзакупок.

Подрядчик должен будет вести мониторинг и обработку данных и техническое дооснащений объектов на федеральной трассе Р119, на дорогах регионального значения, на улицах городов Липецка, Ельца, Грязей и других.

По данным Kartoteka.ru, АО «Атомдата-Интеграция» зарегистрировано в 2022 году в Москве. Уставный капитал — 70 млн руб. Выручка в 2023 году составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 17,6 млн руб. Гендиректор — Николай Мухин.

АО «Атомдата-Интеграция» принадлежит 49% долей ООО «Прайм Груп», которое в 2023 году выиграло торги на внедрение платформы управления транспортом в Липецкой области за 69,8 млн руб.

Денис Пискунов