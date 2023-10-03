Московская «Прайм групп» оснастит транспортной системой Липецкую агломерацию

Управление дорог и транспорта Липецкой области со второго раза подвело итоги конкурса по выбору подрядчика для внедрения интеграционной платформы интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Липецкой агломерации. Победителем в нем стала московская компания «Прайм групп», снизившая начальную цену контракта в 69,8 млн руб. на 400 руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Контракт в стадии подписания поставщиком.

В конкурсе было два участника — имя второго не раскрывается, однако известно, что он предложил выполнить работы за 39,9 млн руб. (на 42,9% ниже начальной цены контракта). Однако в ходе подведения итогов конкурса в первую очередь учитывались качественные функциональные и экологические характеристики объекта закупки, а выгодность ценового предложения — во вторую. Также комиссия брала во внимание квалификацию участников, но уже в третью очередь.

Компания была признана победителем и при первичном подведении итогов конкурса, которые были отменены в связи с признанием региональным управлением ФАС обоснованной жалобы ПАО «Ростелеком». Комиссия по выбору подрядчика повторно оценила вторые части заявок и осталась при своем мнении.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Прайм групп» было зарегистрировано в 1999 году для разработки компьютерного программного обеспечения. Уставный капитал составляет 1 млн руб. Генеральным директором с 2014 года является Максим Лукичев. 47% компании принадлежит столичному АО «Атомдата-Интеграция», по 17% — Александру Богдылю, Сергею Рыжкову и Давиду Фараджеву. Выручка ООО в 2022 году упала на 36%: с 4,8 млрд до 3,1 млрд руб., чистая прибыль — на 37%: с 400 млн до 253 млн руб. С 2011 года «Прайм групп» получила 193 госконтракта на сумму 9,6 млрд руб. Крупнейшими заказчиками являются центральное информационно-техническое таможенное управление (3,9 млрд руб.), Социальный фонд России (881,1 млн руб.) и Росстат (801,1 млн руб.).

«Ростелеком» утверждал, что мог бы стать подрядчиком для внедрения платформы, если бы его заявку не отклонили. Он была готов выполнить работы за 48,8 млн руб. Комиссия по выбору подрядчика не нашла подтверждение указанной в заявке компании информации и признала ее недостоверной, однако такой вывод не должен был последовать, так как сведения не были опровергнуты, посчитали в УФАС. В связи с этим ведомство выдало комиссии представление об устранении нарушений и постановило передать материалы жалобы должностному лицу управления для возбуждения административного дела.

В марте московское ООО «Строй инвест проект» получило контракт на 55,3 млн руб. на проведение научных исследований внедрения ИТС в Липецкой агломерации, включающей облцентр, Елец, Грязи, федеральную трассу Р-119, межмуниципальные дороги региона и муниципальные дороги самой агломерации. Представить результаты исследования необходимо в течение 120 дней с момента заключения контракта. Сам договор при этом действует до 31 декабря 2023 года. Работы финансируются из областного бюджета в рамках программы «Развитие транспортной системы Липецкой области». На торги подавал жалобу «Мегафон», посчитавший, что заказчик необоснованно объединил в один лот функционально и технологически не связанные между собой товары, а само техническое задание не соответствует требованиям ГОСТ. Однако антимонопольная служба признала претензию необоснованной.

Алина Морозова

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