Нейросети вверх по течению

На этой неделе Apple сообщила, что функции на основе искусственного интеллекта (ИИ) в будущих версиях ее операционных систем будут базироваться на собственных разработках и OpenAI для содействия в генерировании текстов и ответов на сложные вопросы. В связи с этим встает вопрос о том, будет ли доступен функционал ИИ от Apple в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Литвиненко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Юрий Литвиненко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

С одной стороны, Apple пока объявляла об ограничениях ИИ-функций лишь по признаку языка системы (исходно они работают только с американским диалектом английского), а не географии. Прочие сервисы компании, насколько это возможно в условиях санкций, работают в РФ — от платежей в App Store до дублированных новинок в Apple TV+. Другое дело OpenAI: компания блокирует подключения к сервису ChatGPT из России и, согласно представленному в мае отчету, отзывает доступ у авторов сервисов, предназначенных для обхода ограничений.

Такие запреты хоть и вводятся параллельно санкциям на технологическую отрасль России, но все-таки представляют собой частные решения. Ни одно государство пока не вводило запрет на предоставление доступа к ИИ в РФ. Более того, например, политика OpenAI очевидно и фактически не распространяется на его сотрудничество с поисковиком DuckDuckGo: использовать чат-бот компании можно через соответствующую вкладку в поисковике, без необходимости обходить ограничения.

Что DuckDuckGo, что Apple относятся к российскому рынку пассивно: они не предпринимают шагов к расширению на нем, но и не создают препятствий для тех, кто хочет пользоваться их продукцией. Для сравнения, Microsoft, в чьи продукты на мировом рынке также встраиваются технологии OpenAI, ставит ограничения — например, на скачивание установочных пакетов Windows.

Пассивность Apple может привести к тому, что именно она (а не Microsoft, как в других странах мира) станет для жителей России проводником к OpenAI. Скажется это в первую очередь на «Яндексе», развивающем свои генеративные функции без конкуренции со стороны предустановленных вариантов. И YandexGPT, и ChatGPT могут работать с текстом и картинками, вот только у «Яндекса» эти функции интегрированы в браузер, а у Apple будут встроены в любое текстовое поле по всей системе.

«Двухслойность» ИИ-функций от Apple гарантирует, что «Яндексу» так или иначе придется готовиться к обновлениям, даже если OpenAI принципиально откажет в распространении ее возможностей в РФ. Такие функции, как стилевые правки или выжимка текста, Apple обещает реализовать своими силами. Но, как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, OpenAI бесплатно предоставила Apple свои технологии именно ради доступа к ее широкой аудитории.