США допустили введение полного эмбарго на российский экспорт

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что в конечном счете Соединенные Штаты могут дойти в санкционной политике до всеобъемлющего эмбарго на российский экспорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

«Послушайте, история (введения торговых — ''Ъ'') эмбарго не блестящая. Однако если рассуждать в той степени, что Россия трансформирует свою экономику целиком в завод для военной машины, то мы дойдем до точки, в которой де-факто и окажемся в этой (ситуации торгового эмбарго)»,— сказал Далип Сингх, выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне (трансляция его выступления велась на YouTube-канале института).

По словам господина Сингха, США также изучают возможность расширить финансовое содействие в рамках санкционного режима и масштабы экспортного контроля над продукцией американского производства. «Россия адаптировалась. <...> Если Россия переводит всю свою экономику на военные рельсы, то имеет ли смысл ограничивать финансовую помощь нескольким секторам или определенным продуктам американского происхождения, когда мы знаем, что именно перевозка является основным способом получения необходимых компонентов?» — отметил Далил Сингх.

Обсуждение введения полного эмбарго на торговлю с Россией ведутся в США с начала военной операции на Украине. В марте 2022 года о вероятности таких мер заявлял замминистра финансов США Уолли Адейемо.