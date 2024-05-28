Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах

84 депутата от правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» (ГМ) и союзной ей консервативной фракции «Сила народа» (СН) проголосовали за преодоление вето главы государства Саломе Зурабишвили на закон «О прозрачности иностранного влияния». Ранее Запад обещал, что Грузию ждут последствия в случае принятия закона.

Голосованию по преодолению вето в зале пленарных заседаний предшествовала бурная дискуссия. Депутаты от оппозиционной партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) обвиняли коллег от ГМ в «раболепстве перед Россией» и «выполнении приказов Кремля». Члены парламента от правящей партии, в свою очередь, упрекали оппозиционеров в том, что те «рассматривают США и ЕС в качестве новых хозяев страны, а не партнеров».

После преодоления вето президента закон «О прозрачности внешнего влияния» подпишет спикер парламента Шалва Папуашвили, и он немедленно вступит в силу.

14 мая парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении поправки к закону «О прозрачности иностранного влияния». Через четыре дня Саломе Зурабишвили наложила на него вето.

Согласно закону, все неправительственные организации и СМИ, финансируемые из-за рубежа, обязаны зарегистрироваться в специальном реестре до конца июля. Впрочем, 160 НПО и медиаресурсов страны уже заявили об отказе регистрироваться в реестре в качестве «лиц, проводящих интересы внешней силы», как это сформулировано принятым законом.

В этом случае их ждет штраф в размере $10 тыс., а в случае отказа выплатить штраф — арест счетов.

Страны Запада предупреждали, что принятие закона может привести к фундаментальному пересмотру их отношений с кавказской страной. Об этом, в частности, говорится в поздравительном письме вице-президента США Камалы Харрис в адрес президента Грузии Саломе Зурабишвили по случаю главного национального праздника страны — Дня независимости Грузии (отмечается 26 мая).

Почему США и ЕС могут ответить санкциями на грузинский закон об иноагентах — в материале «Грузия отбивается от Запада».

Георгий Двали, Тбилиси