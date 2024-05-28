«Липецкая энергосбытовая компания» потребовала 379 млн руб. с «Овощей Черноземья»

ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) обратилось в арбитражный суд Липецкой области с требованием взыскать 379,1 млн руб. с местного ООО «Овощи Черноземья». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Суть требований не раскрывается. Заявление пока не принято к производству.

В мае представители ЛЭСК подали в арбитражный суд региона еще два иска к «Овощам Черноземья». Один из них еще не принят к производству, указанные в нем требования не раскрываются. Во втором заявлении упоминается задолженность на 19,3 млн руб. По нему возбуждено производство, первое заседание назначено на 1 июля.

Кроме того, в январе 2024 года представители ЛЭСК обратились в арбитражный суд региона с требованием обязать «Овощи Черноземья» самостоятельно отключиться от сетей истца, а также взыскать с компании 100 тыс. руб. неустойки за каждый день пользования сетями с момента вступления решения в законную силу до его фактического исполнения. В ходе разбирательства ответчик оплатил задолженность, после чего в ЛЭСК отказались от заявленных требований. В апреле производство по делу было прекращено.

По данным Rusprofile.ru, ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) было зарегистрировано в Липецке в январе 2005 года. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал — 34,2 млн руб. Информация об учредителях не раскрывается. Правопредшественник — ликвидированное в 2008 году ОАО «Липецкэнерго», которое принадлежало управлению имущественных и земельных отношений Липецкой области. 2023 год ЛЭСК отработала с выручкой в 15 млрд руб. и чистой прибылью в 1,4 млрд руб. Годом ранее показатели равнялись 14 млрд руб. и 778 млн руб. Генеральный директор — Алексей Харин. Он также руководит местным ООО «Новитэн», которое занимается торговлей электроэнергией. Ранее учредителем этой компании выступала ЛЭСК. ООО «Овощи Черноземья» было зарегистрировано в липецкой Усмани в мае 2012 года для выращивания овощей защищенного грунта. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Доли компании разделены пополам между ООО «Эко-культура ивест» и ООО «Эко-культура». Выручка «Овощей Черноземья» в 2023 году составила 6,4 млрд руб., чистый убыток — 501 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 6,1 млрд руб. и 274 млн руб. Генеральный директор — Евгений Зыков.

О том, как «Липецкэнерго» пыталось взыскать с ЛЭСК 559 млн руб., читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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