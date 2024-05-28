В Белгородской области установили дорожные знаки об опасности БПЛА

В приграничном Шебекинском городском округе Белгородской области появились дорожные знаки об опасности атаки беспилотников.

Во время прямого эфира в социальных сетях глава округа Владимир Жданов ответил на вопрос местного жителя о смысле установки таких знаков. Он пояснил, что два знака размещены при выезде на объездную автодорогу, которая расположена параллельно государственной границе с Украиной. «Если вы были внимательны, то заметили, что за знаком опасности БПЛА стоит знак направления движения, где указано, что по объездной существует опасность БПЛА, а также схема альтернативного объезда. Для чего мы это делаем? По понятным причинам — дабы обезопасить каждого жителя», — сказал господин Жданов.

Шебекинский городской округ, как и другие районы Белгородской области, регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников со стороны Украины. Сегодня, 27 мая, в селе Муром в результате взрыва в частном жилом домовладении выбиты окна и посечен фасад. Утром по городу Шебекино выпустили FPV-дрон. Из эта атаки никто не пострадал. но повреждения получили жилой дом и автомобиль. Вчера снаряды упали в шебекинских селах Нежеголь и Красное. Мирные жители не пострадали, но различные повреждения зафиксировали у пяти частных домов.

Сергей Толмачев