ФСБ: Украина наращивает разведывательную активность у границ России

Первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов заявил, что спецслужбы Украины при содействии западных стран наращивают разведывательную активность у российских границ.

«При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность»,— заявил Владимир Кулишов. Кроме того, по его словам, для дестабилизации обстановки в приграничных с Украиной регионах зарубежные неправительственные организации и медиа распространяют антироссийские фейки.

Представитель Погранслужбы ФСБ сообщил, что российские пограничники сбили в 2023 году более 1,3 тыс. украинских дронов, нарушивших госграницу. При этом он заверил, что население российских приграничных регионов помогает пограничникам. «Созданы и действуют отряды добровольных помощников, которыми выявляется значительное количество нарушений административных правовых режимов, установленных на государственной границе»,— заверил Владимир Кулишов.

В середине марта, по данным Минобороны, группы диверсантов несколько раз пытались перейти через российскую границу в Белгородской и Курской областях. Минобороны заявляло, что все атаки удалось отразить. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что российские войска смогли купировать у границ большинство попыток вторжения ДРГ на территорию Белгородской области и не допустили оккупации ее территорий.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».