Прокуратура проводит проверку из-за сбоя системы ОГЭ в Нижегородской области

В Нижегородской области прокуратура начала проверку исполнения законодательства об образовании после того, как в СМИ появились сообщения о том, что школьники не смогли сдать ОГЭ из-за технического сбоя.

В рамках надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению прав обучающихся.

Как писал «Ъ-Приволжье», из-за сбоя в программном обеспечении школьник ждали начала ОГЭ несколько часов. Региональное минбразования приняло решение всем, кто столкнулся с этой проблемой, можно будет сдать ОГЭ в другой день.

Андрей Репин