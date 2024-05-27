В Нижегородской области школьники не смогли сдать ОГЭ из-за технического сбоя

Нижегородские школьники 27 мая не смогли сдать основной государственный экзамен (ОГЭ) из-за технического сбоя в работе программного обеспечения. Министерство образования и науки региона организовало проверку.

В понедельник ученики должны были сдавать экзамены по биологии, информатике, физике, химии и обществознанию. Начало экзамена в ряде учебных заведений задержали на несколько часов. В социальных сетях появились десятки сообщений от родителей о том, что их дети без еды и без воды сидят в экзаменационных пунктах и не знают, что делать дальше.

В школе №60 в Нижнем Новгороде школьники пришли на экзамен к девяти часам утра, но рассадить их не получилось, поскольку к тому времени в учреждение не поступили списки из регионального центра обработки информации (РЦОИ), рассказал один из организаторов аудитории ОГЭ. К часу дня документы так и не появились. Организаторы обратились в минобр, но там попросили звонить по другому номеру, где никто не брал трубку. Через 20 минут в школу приехал представитель минобра и сказал, что по техническим причинам экзамен переносится на резервный день.

Минобразования принесло извинения ученикам, их родителям и педагогам за доставленные неудобства. Ведомство организует отдельную проверку по ситуации с обеспечением школьников едой и водой.

«С учетом сложившейся ситуации принято решение о допуске всех обучающихся, столкнувшихся с техническим сбоем, к повторной сдаче экзаменов в резервные дни»,— отметили в министерстве.

Андрей Репин, Елена Ковалева