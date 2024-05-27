Суд удовлетворил иск к ДУМ Башкирии на 1,1 млн рублей

Калининский райсуд Уфы удовлетворил иск бывшего бухгалтера Духовного управления мусульман Башкирии Минзали Сафиуллиной о взыскании с ее экс-работодателя 465,7 тыс. руб. задолженности по зарплате, 34 тыс. руб. процентов и 635 тыс. руб. в качестве компенсации неиспользуемого отпуска при увольнении. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил юрист Артур Байгазаков, представлявший интересы истца.

Минзаля Сафиуллина устроилась на работу в ДУМ РБ в июне 1999 года с ежемесячной зарплатой 51,7 тыс. руб. С сентября 2020 года по май 2021 года, пояснила она в суде, зарплата ей не выплачивалась.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2023 года Калининский райсуд Уфы взыскал с духовного управления в пользу заместителя председателя по развитию Зимфира Габдракипова около 2,1 млн руб., а в марте этого года Уфимский райсуд обязал организацию выплатить 3,5 млн руб. главе аппарата управления Алмазу Абдуллину.

Венера Хисамова

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