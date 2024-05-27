ЦОДД Москвы запустил собственный мотопатруль

Мотоподразделение Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы впервые будет патрулировать дороги в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Задачи у нового подразделения такие же, как у их коллег из "Дорожного патруля",— обеспечивать непрерывное и безопасное движение в городе,— заявил господин Ликсутов.— Преимущество мотопатруля в его мобильности: он способен добраться до места происшествия быстрее сотрудников на автомобилях и не занимает много места на дороге».

Патрулированием улиц (преимущественно в центре города) на мотоциклах CF Moto в фирменной зеленой окраске ЦОДД будут заниматься шесть сотрудников. Как сообщили в центре, каждый мотоцикл снабжен сигнальными маяками и конусами для обозначения мест ДТП, пусковыми устройствами для запуска двигателей, насосом, огнетушителем, инструментами, наборами для ремонта колес, бланками для европротокола и аптечкой. «Ближайший сезон мы будем собирать данные о работе мотоподразделения ЦОДД, а затем примем решение относительно расширения штата сотрудников и их функций, а также географии работы»,— заявил Максим Ликсутов.

Напомним, что сотрудники «Дорожного патруля» ЦОДД не обладают полномочиями полицейских или инспекторов ГИБДД. Они могут оказывать помощь участникам движения на общих правах — например, помогая оформлять мелкие ДТП, вытаскивать машины из сугробов и убирать транспорт с трасс при поломках. Они также могут помогать ГИБДД регулировать движение. «Штат мотопатруля был сформирован из опытных сотрудников, прошедших специальную переподготовку и показавших отличные навыки управления мотоциклом»,— отметили в ЦОДД.

Добавим, что собственный мотоциклетный батальон уже много лет существует в УГИБДД по Москве и УГИБДД по Московской области. По данным Госавтоинспекции, за четыре месяца 2024 года число ДТП с участием водителей, управляющих мотоциклами, сократилось на 7,6% по сравнению с прошлым годом, число погибших — на 40%, пострадавших — на 2,5%.

Иван Тяжлов