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Пермский театр «У Моста» может вернуться в здание бывшей пожарной каланчи

Главное управление МЧС России по Пермскому краю подготовило и направило в Министерство МЧС РФ пакет документов для продления аренды помещения бывшей пожарной каланчи для нужд МБУК «Пермский театр “У Моста”». Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил начальник регионального отделения МЧС Александр Урусов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, 15 февраля прокуратурой Ленинского района города Перми было подано заявление в Арбитражный суд Пермского края к МБУК «Пермский театр “У Моста”». В 2021 году театр заключил договор с администрацией Перми о безвозмездном пользовании помещением бывшей пожарной каланчи, которая находится рядом с учреждением, для хранения декораций и реквизита. Срок договора истек в конце лета прошлого года. Стороны не успели оформить его продление, при этом театр продолжал использовать объект. В начале года прокуратура обратила внимание на факт бездоговорного использования федерального имущества и через суд наказала «У Моста» предупреждением.

Сейчас МБУК «Театр “У Моста”» занимает здание дореволюционной постройки площадью 1,5 тыс. кв. м в центре Перми (ул. Куйбышева, 11). Худрук театра «У Моста» Сергей Федотов и его актеры неоднократно жаловались, что существующее помещение слишком маленькое для их нужд.

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