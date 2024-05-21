В Зиповской больнице опровергли информацию о забытом тампоне в пазухе пациентки

В Краснодарской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) заявили, что информация о якобы забытом тампоне в гайморовой пазухе пациентки не соответствует действительности.

По данным БСМП, пациентка поступила четыре года назад с хроническим гайморитом и стоматологическим пломбировочным материалом, мигрировавшим в гайморову пазуху. Женщину успешно прооперировали и выписали, но через какое-то время гайморит обострился. Пациентка вновь обратилась за помощью в краевую БСМП, доктора которой установили ей небольшую титановую пластину в зону ранее выполненной гайморотомии. А спустя полгода женщине дали направление на бесплатную реконструкцию стенки гайморовой пазухи в московскую клинику.

«Ни о каких забытых тампонах и гниении вследствие этого речи быть не может. Данный случай действительно не рядовой, связанный с индивидуальными особенностями организма пациентки. Оказав всю необходимую помощь, консилиум докторов нашей больницы посчитал нужным обратиться к московским коллегам за более технологичным решением проблемы пациентки»,— прокомментировала ситуацию заместитель главного врача по хирургии краевой БСМП Нина Богданова.

Наталья Решетняк

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