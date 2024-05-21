«Попытка "Пари НН" сыграть с ЦСКА в футбол привела к фейерверку голов»

Последний матч 29-го тура РПЛ оказался самым результативным. ЦСКА обыграл «Пари НН» в Нижнем Новгороде со счетом 6:2. После этой победы армейцы заняли в турнирной таблице шестое место. До завершения турнира остался всего один тур, но выше ЦСКА уже точно подняться не сможет. Почему, несмотря на отсутствие турнирной мотивации, красно-синие пытаются играть в атаку и много забивать? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Перед матчем «Пари НН»—ЦСКА часто говорили, что это важная встреча для команды из Нижнего Новгорода, которая находится в опасной близости от зоны вылета. Армейцам вроде как уже ничего не нужно, но команда в середине турнирной таблицы, к чему болельщики красно-синих, мягко говоря, не привыкли. Поэтому неудивительно, что, желая хоть как-то смягчить возможную критику после окончания сезона, игроки выкладываются даже в тех встречах, которые ничего не значат, особенно если соперник позволяет это делать.

Попытка «Пари НН» сыграть с ЦСКА в футбол, а не закрываться в обороне, привела к фейерверку голов. Уже в первом тайме красно-синие забили три мяча. Во вором — нижегородцы вроде один мяч отыграли, но завершилось все поражением хозяев с неприличным счетом 2:6. Однако главный тренер ЦСКА Владимир Федотов все равно был недоволен:

«Есть моменты, которые нужно подправлять. Было достаточно суетливых действий, когда нужно было играть более спокойно. Когда счет становится комфортным, мы теряем концентрацию, бдительность. Но здесь как раз и есть, где пустить критические стрелы».

Армейские болельщики, несмотря на эту победу, тоже вряд ли будут праздновать успех. Команда уже не сможет опередить ни «Спартак», ни «Локомотив», и множество неприятных вопросов к руководству клуба, конечно, возникает. Например, о том, почему в ЦСКА из сезона в сезон возникает одна и та же проблема. Об этом, в частности, говорил комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев: «Одно из ключевых наблюдений, которое можно сделать в том, что происходит с ЦСКА, это то, что у них 14 человек, изможденные игрой уже несколько лет. Это одни и те же футболисты».

Впрочем, в команде вполне возможны серьезные перемены, в том числе на тренерском мостике, СМИ пишут об этом регулярно. Главное — чтобы направление этих реформ было правильным, а то далеко не всегда желание сделать что-то хорошо приводит к нужным результатам. Например, «Пари НН», который армейцы разобрали на запчасти, пытаясь спасти сезон, попал в сложнейшую ситуацию. Но назначение главным тренером серба Саши Илича за четыре тура до финиша до сих пор вызывает удивление у всех, кто следит за российским футболом.

Руководство клуба искренне хочет сделать хорошую команду и даже планирует отказаться от государственного финансирования, об этом журналистам рассказывал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов: «Клуб должен выйти на самоокупаемость. Такая задача стоит перед нами. Сейчас он частично финансируется со стороны бюджета Нижегородской области. Мы прекрасно понимаем, что уважающий себя футбольный клуб в перспективе должен, конечно, зарабатывать самостоятельно».

Но теперь, если нижегородцы уступят в последнем туре «Крыльям Советов», то могут покинуть премьер-лигу без всяких стыков. Впрочем, кроме «Пари НН», отправиться в другой дивизион могут еще четыре команды. Среди них — «Урал» Виктора Гончаренко, с которым ЦСКА будет играть в последнем туре. Что же касается тех клубов, которые точно поднимутся в РПЛ из первой лиги в следующем сезоне, то это будут «Химки» и «Динамо-Махачкала».

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