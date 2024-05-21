Задача аталантического масштаба

В среду в дублинском финале Лиги Европы «Байер», претендующий на статус главного футбольного феномена сезона с его перевалившей за отметку в полсотни матчей беспроигрышной серией, попробует взять второй после золота чемпионата Германии ценный трофей. Чтобы завоевать его, нужно одолеть итальянскую «Аталанту», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук,— вроде бы куда более скромную в смысле накопленных достижений, но уже месяц находящуюся в грандиозной форме, а по дороге к финальному матчу расправлявшуюся с очень сильными оппонентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Байер» Хаби Алонсо благодаря своей удивительной беспроигрышной серии считается явным фаворитом в финальном матче Лиги Европы с «Аталантой» Джана Пьеро Гасперини

Фото: BERND THISSEN / DPA / Picture-Alliance / AFP «Байер» Хаби Алонсо благодаря своей удивительной беспроигрышной серии считается явным фаворитом в финальном матче Лиги Европы с «Аталантой» Джана Пьеро Гасперини

Фото: BERND THISSEN / DPA / Picture-Alliance / AFP

Нет никаких сомнений, каким будет ответ человека, более или менее внимательно следящего за тем, что происходит в европейском клубном футболе, если попросить его с ходу, без раздумий назвать фаворита финала второго по рангу еврокубка. Понятно, что укажет на «Байер», потому что о нем говорят на каждом углу. Все интересующиеся футболом знают, что этот клуб уверенно взял золото чемпионата Германии и даже великая «Бавария» не смогла составить ему конкуренцию.

Все знают, что у «Байера», неуязвимого в сезоне, какая-то чудовищная по продолжительности беспроигрышная серия: на самом деле она достигла уже 51 матча.

Все знают, что его тренер Хаби Алонсо так поднял свои котировки, что, если верить разным медиаресурсам, о нем мечтают чуть ли не все без исключения хозяева футбольных гигантов, не слишком довольные результатами и действующими наставниками или просто ошарашенные трендовостью и стильностью леверкузенского футбола.

Наконец, те, кто неравнодушен к «Байеру», те, кого его взлет всерьез зацепил, наверняка проверили, все ли у него в порядке с кадрами перед дублинским матчем, и с удовлетворением отметили, что плеймейкер Флориан Вирц, недавно лечившийся, вроде бы восстановился — и все без исключения ключевые бойцы в строю. А это значит, что интрига, связанная с составом «Байера», сводится, по сути, к тому, кому из некоторых классных игроков достанется место на поле сразу же, а кому придется посидеть на скамейке в ожидании замены. То есть, например, кого из двух отличных форвардов предпочтет Алонсо на сей раз — Патрика Шика или Виктора Бонифасе? А может, сыграют вместе? Алонсо по ходу сезона использовал немало сочетаний, и работали все.

А вот про «Аталанту» ничего такого, что представляло бы ее футбольным явлением, не скажешь. В чемпионате Италии от золота далека.

Футбол, поставленный 66-летним тренером-ветераном Джаном Пьеро Гасперини, которому Алонсо в свои 42 года годится в сыновья, хвалят, но, как ни крути, намного сдержаннее, чем футбол «Байера». А свежих травм, которые либо исключают участие игрока в ирландском матче, как в случаях с Мартеном де Роном и Эмилем Хольмом, либо ставят его под сомнение, как в случаях с Рафаэлом Толоем и Сеадом Колашинацом, у нее как раз хватает. А Толой и де Рон — это, между прочим, стержневые персонажи в защите и опорной зоне, на тех участках, которые в противостоянии с постоянно находящим возможности для удара «Байером» плотно контролировать обязательно, иначе катастрофа неминуема.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини

Фото: Daniele Mascolo, Reuters Тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини

Фото: Daniele Mascolo, Reuters

И выбор у Гасперини, конечно, пожиже, чем у Алонсо. Хотя для России — жутко интересный, потому что явно напрямую касается полузащитника ее сборной Алексея Миранчука, который твердого места в основе не имеет, но все же не так уж редко выходит с первых минут в важных матчах.

Однако, если дать человеку перед ответом на вопрос насчет фаворита несколько минут на раздумья, на анализ фактуры, он, возможно, чуть скорректирует свое мнение.

Скажем, обратив внимание на то, как «Аталанта» смотрится именно в последнее время,— это же правильнее, чем оценивать сезон целиком. А в последнее время она находится в прекрасной форме. На отрезке продолжительностью месяц у «Аталанты» пять побед в пяти турах чемпионата Италии, и, вообще-то, формально располагаясь перед его финишем на пятой позиции, она вполне может заскочить на бронзовую, если не допустит срывов в оставшихся встречах — с «Торино» и «Фиорентиной»: опережающие ее «Ювентус» и «Болонья» по потерянным очкам позади. На прошлой неделе этот клуб, правда, споткнулся в финале Кубка Италии. Но «Ювентус» сладил с ним кое-как, 1:0.

А в Лиге Европы «Аталанта» проделала впечатляющий путь. Заняла первое место в крепкой группе, в 1/8 финала выбила португальского флагмана «Спортинг», затем — сам «Ливерпуль», уничтожив его в гостях — 3:0, затем, тоже убедительно,— «Марсель». Вспоминая этот путь, возникает даже соблазн предположить, что за свои старания «Аталанта» честно заслужила трофей.

А вспоминая путь ее оппонента, начинаешь удивляться: а тот ли это «Байер», что признали феноменом? В стартовом раунде он дважды подряд отыгрывался с 0:2 против скромного азербайджанского «Карабаха», в ответной встрече вырвал спасительную победу — 3:2 — в компенсированное время. С «Вест-Хэмом» в четвертьфинале тоже мучился, а во втором матче — правда, уже успев до него создать запас,— уступал в счете, рискуя оборвать свою суперсерию. Наконец, в полуфинале, рубясь дома с «Ромой» после выигрыша в гостях со счетом 2:0, умудрился к середине второго тайма разбазарить огромное преимущество, чудом, снова на флажке, добившись ничьей. Это были успехи скорее на характере, чем на классе. Впрочем, и характер ведь ценное качество для финалиста еврокубка.

Алексей Доспехов