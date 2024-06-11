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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 51 год председателю правления и генеральному директору ПАО СИБУР Михаилу Карисалову

Михаил Карисалов

Михаил Карисалов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Михаил Карисалов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин:

— Уважаемый Михаил Юрьевич! Мы знакомы уже почти 20 лет, и я не перестаю восхищаться Вашей включенностью, желанием создавать, вниманием к людям. Во всем, что Вы делаете, видна любовь к нашей стране, жгучее желание сделать ее лучше, красивее, удобнее, сильнее. СИБУР и Вы, его руководитель, всегда стремились дать людям возможность расти, получать ценный опыт, добиваться успеха. Именно это делает СИБУР и Вас уникальным партнером для Бауманки в создании новых образовательных программ и инновационных практик в высшем образовании. Я уверен, что наше сотрудничество будет долгим, плодотворным и принесет много пользы не только СИБУРу и университету, но и нашей стране в целом. Я очень рад, что мы дружим, и уверен, что наши дружеские отношения сохранятся на долгие годы, где бы мы ни работали и чем бы ни занимались. Желаю крепкого здоровья Вам и всем Вашим близким, душевного спокойствия, процветания Вашему делу!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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