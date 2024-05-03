Джо Байден уже не модный и не молодежный

Президент США Джо Байден, как следует из большинства последних опросов общественного мнения, стремительно теряет поддержку ключевого электората Демпартии — молодых американцев. Они традиционно голосовали за демократов, но теперь все больше недовольны поддержкой Вашингтоном израильской кампании в Газе, своим финансовым положением, возрастом Джо Байдена и вообще направлением развития Соединенных Штатов. Особенно активно, как утверждают социологи, на сторону республиканцев переходят молодые мужчины. Такие тенденции заметно снижают шансы на победу Джо Байдена на ноябрьских президентских выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден и его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер на лужайке Белого дома в Вашингтоне (3 мая 2024 года)

Фото: Nathan Howard, Reuters Президент США Джо Байден и его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер на лужайке Белого дома в Вашингтоне (3 мая 2024 года)

Фото: Nathan Howard, Reuters

Президент США Джо Байден продолжает терять поддержку в том числе и своего ядерного электората — молодежи. Четыре года назад, накануне предыдущих президентских выборов, 60% молодых избирателей (до 35 лет) поддерживали 81-летнего Джо Байдена, а 36% — 77-летнего Дональда Трампа. Сейчас же ситуация принципиально иная: согласно разным опросам, экс-президент либо опережает конкурента, либо совсем незначительно уступает ему.

Потеря лояльности молодых избирателей обусловлена рядом факторов. Один из ключевых — недовольство молодых американцев интенсивностью израильской кампании в секторе Газа и продолжающейся поддержкой еврейского государства со стороны США.

Согласно исследованию, проведенному группой SSRS по заказу телеканала CNN, лишь 28% американских респондентов одобряют действия Джо Байдена на израильском направлении, в то время как 71% политику Белого дома осуждает. При этом среди американцев моложе 35 лет недовольных — 81%.

Охватившие университетские кампусы беспорядки по большей части вызваны как раз сопротивлением молодых американцев израильской повестке президента-демократа. Напомним, что американские полицейские и администрации целого ряда университетов в последние недели были вынуждены вступать в прямые столкновения с протестующими, что вылилось в задержания более 2 тыс. человек. Активность студентов заставила аналитиков даже проводить исторические параллели: сравнивать происходящее с массовыми студенческими протестами 1968 года против войны во Вьетнаме. Тогда возмущение молодежи не только вылилось в антивоенные протесты на улицах крупнейших американских городов, но и привело к глубокому расколу в Демократической партии.

Раскол виден и сейчас. На этой неделе, по сообщению Reuters, 57 демократов в Конгрессе обратились к Джо Байдену с просьбой приостановить помощь Израилю, чтобы предотвратить запланированную атаку на палестинский город Рафах.

Пока по своему масштабу пропалестинское движение в США, конечно, не дотягивает до протестов 1960-х годов. Но тревога и разочарование молодых американцев продолжают нарастать — как и вандализм на протестах.

Это представляет собой серьезную угрозу для Джо Байдена в контексте предвыборной гонки и заставляет главу Белого дома принимать непростые решения. Президент до последнего пытался оставаться в стороне от этой темы, но после пугающих кадров столкновений студентов с правоохранителями был вынужден выступить с комментарием происходящего. «Позвольте мне внести ясность. Насильственный протест не защищен (законом.— “Ъ”). Мирный протест — да. Когда происходит насилие, это противозаконно. Уничтожение собственности не является мирным протестом… Вандализм. Вторжение (в дома.— “Ъ”). Разбивание окон. Закрытие кампусов. Принуждение к отмене занятий и выпускных. Ничто из этого не является мирным протестом»,— негодовал Джо Байден в четверг.

Резкое выступление президента США точно не поможет улучшить отношения с молодежью. И хотя Джо Байден пытается наладить контакт с молодым поколением по другим направлениям (защита прав женщин, аборты, прощение части студенческого долга), этого вряд ли будет достаточно. Доказательство тому — сообщение Reuters о том, что американский президент должен был в этом месяце выступить с речью в одном из колледжей в Атланте, но некоторые студенты и преподаватели уже потребовали от руководства учебного заведения отозвать это приглашение.

Соучредитель республиканской исследовательской компании Public Opinion Strategies Билл Макинтурфф констатировал в разговоре с газетой The New York Times, что «поддержка Израиля президентом Байденом разрушила его репутацию среди одной из его ключевых и ранее наиболее поддерживающих подгрупп — избирателей в возрасте от 18 до 29 лет». Эксперт отмечает: если тенденция по снижению поддержки среди молодежи не остановится, это станет серьезным ударом для демократических стратегов.

Такая ситуация в Демпартии — подарок для республиканцев, электорат которых, напротив, более произраильский. Консерваторы активно используют протесты, дабы заклеймить демократов как тех, кто «наживается на хаосе и антисемитизме».

Дональд Трамп, в частности, в среду похвалил полицейских Нью-Йорка, которые проводили обыск в здании Колумбийского университета, а самих протестующих назвал «бешеными». Вместе с тем риторика кандидата в президенты несколько изменилась за последнее время, став менее радикальной. Так, господин Трамп уже не столь активно восхищается действиями властей Израиля. В частности, он подверг израильские власти критике за то, что они прозевали атаку «Хамаса» на Израиль 7 октября прошлого года: по мнению экс-президента, она «никогда не должна была произойти» с учетом тех технологий и возможностей разведки, которые были и есть у еврейского государства. Это и другие заявления указывают на попытку кандидата-республиканца заручиться поддержкой разного электората и получить дивиденды от раскола среди демократов.

Внешнеполитические вопросы — не единственное, что заставляет молодежь искать альтернативу Демпартии. Например, лишь 38% молодых американцев, опрошенных CNN, заявили, что удовлетворены своим финансовым положением.

Другой неутешительный опрос для Джо Байдена — ежегодное исследование общественного мнения от Гарвардского университета. В этом году лишь один респондент из десяти заявил, что нация движется в правильном направлении (четыре года назад соотношение было один из пяти).

На другое интересное изменение обратила внимание The New York Times. По данным газеты, «возник большой гендерный разрыв: молодые мужчины гораздо реже поддерживают Байдена, чем молодые женщины». Профессор психологии в Университете штата Сан-Диего Джин Твендж высказала предположение: возможно, молодых мужчин «отталкивают» от Демпартии либеральные идеи «идентичности» — деление людей на «угнетателей и угнетенных».

Впрочем, Республиканской партии тоже рано радоваться. Социолог-республиканец Фрэнк Лунц недавно в эфире CNN поделился результатами нескольких интервью с молодыми американцами. В ходе исследования он выяснил, что «им никто не нравится»: «Они считают Джо Байдена слишком старым. Они считают Дональда Трампа коррумпированным. Они ищут образец для подражания. Но не находят никого».

Екатерина Мур, Вашингтон