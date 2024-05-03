Хакеров привлекли к демаршу

Власти ФРГ пошли на «очередной недружественный шаг», «бездоказательно и необоснованно» обвинив РФ в причастности к прошлогодней кибератаке на серверы Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом заявили в российском посольстве в Берлине после того, как временного поверенного в делах РФ вызвали в МИД ФРГ. Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок в пятницу пригрозила Москве последствиями, не уточняя детали. Конкретные решения, похоже, действительно вскоре могут быть приняты — причем и на уровне всего ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kay Nietfeld / picture alliance / Getty Images Фото: Kay Nietfeld / picture alliance / Getty Images

«Третьего мая 2024 года временный поверенный в делах России в Германии был вызван в МИД ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы доказанной кибератакой "подконтрольной ГРУ" хакерской группы АРТ28 на центральный офис Социал-демократической партии Германии в 2023 году,— рассказали в пятницу в российском диппредставительстве в Берлине, выпустив специальное заявление.— Представитель посольства категорически отверг обвинения в причастности государственных российских структур к указанному случаю и деятельности группы АРТ28 в целом как бездоказательные и необоснованные». Из заявления следует, что российская сторона рассматривает демарш МИД ФРГ «как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению российско-германских отношений».

Первой эту тему подняла в пятницу глава МИД Германии Анналена Бербок. «Связанные с государством российские хакеры атаковали Германию в киберпространстве»,— заявила она на пресс-конференции во время визита в Австралию, пояснив: именно к такому выводу пришли участники правительственного расследования, проведенного при руководящей роли МИД ФРГ. «В течение длительного периода времени хакеры эксплуатировали неизвестную на тот момент критическую уязвимость в Microsoft Outlook и таким образом скомпрометировали несколько учетных записей электронной почты»,— дополнил историю представитель кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер. Напомним, что членом СДПГ является и канцлер Германии Олаф Шольц. Коснулось ли все происшедшее его лично, не сообщалось.

Берлин уверен: атаку совершили хакеры из группировки APT28. Эта структура, также известная под названием Fancy Bear, уже не раз звучала в подобном контексте.

Ее, например, обвиняли в атаках на информационные системы Бундестага, Белого дома и НАТО, украинские частные организации и правительственные структуры, западные исследовательские институты, французский телеканал TV5 Monde, Всемирное антидопинговое агентство, Международный олимпийский комитет и так далее. Хакерам из APT28 также приписывали попытки повлиять на президентские выборы во Франции 2017 года и состоявшиеся тогда же всеобщие выборы в Германии. Схожие обвинения звучали в адрес другой группировки, которую на Западе тоже связывают с российскими властями,— APT29 (Cozy Bear). В Москве все подобные претензии неоднократно называли бездоказательными и не имеющими под собой никаких оснований.

Любопытно, что буквально через несколько часов после выступления госпожи Бербок заявление на ту же тему сделал МИД Чехии. Ведомство рассказало, что органы власти республики с 2023 года не раз подвергались нападениям хакеров, причем «способ совершения этих атак и их направленность соответствуют профилю активности APT28». В МИДе республики вслед за Берлином уверенно заявили, что эта группировка «связана с российской военной разведкой».

И Анналена Бербок, и МИД Чехии заявили о готовности «решительно реагировать на эти недопустимые действия». При этом в пятницу они не стали вдаваться в подробности того, какими могут быть ответные меры.

Так или иначе, скоординированная реакция в ближайшее время действительно может последовать. Не случайно ситуацию оперативно прокомментировали и на межгосударственном уровне — в НАТО и ЕС.

В заявлении Североатлантического совета, главного органа принятия политических решений в НАТО, говорилось: «Мы полны решимости использовать необходимые возможности для сдерживания, защиты и противодействия всему спектру киберугроз, чтобы поддерживать друг друга, в том числе путем рассмотрения скоординированных ответных мер». А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил «безответственное поведение России в киберпространстве, направленное против демократических институтов, правительственных учреждений и операторов критической инфраструктуры в Европейском союзе и за его пределами». Дипломат напомнил, что ЕС ранее ввел санкции против физических и юридических лиц, признанных ответственными за кибератаку на парламент ФРГ в 2015 году. И заявил, что Брюссель не потерпит продолжения таких нападений, особенно учитывая приближение июньских выборов в Европарламент. Прокомментировали новости и в Госдепартаменте США, осудив «злонамеренную киберактивность» РФ.

Позицию Москвы среди прочих ранее пояснял спецпредставитель президента РФ, директор департамента международной информационной безопасности МИДа Артур Люкманов. «В вопросах информационной безопасности и выяснения источников компьютерных атак требуются не лозунги, а конкретные доказательства и взаимодействие с участием компетентных ведомств»,— заявил он в апреле агентству «РИА Новости». Однако, по словам дипломата, Запад к этому не готов — и не был готов даже до начала российской спецоперации на Украине. «Реального сотрудничества в сфере информбезопасности у нас со странами Запада не было задолго до 2022 года. СВО расставила все по своим местам: натовцы сбросили маски “партнеров”»,— сказал собеседник агентства. После чего добавил: «Мы не собираемся ждать, пока в Европе придут к осознанию пользы взаимодействия — сосредоточены на развитии прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества со странами, которые не являются частью “антироссийского проекта” Вашингтона. А таких в мире — большинство».

Павел Тарасенко