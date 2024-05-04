Во всем им хочется дойти до самых судей

Международный уголовный суд (МУС) пожаловался, что в его работу пытаются вмешаться, угрожая прокурорам. Инстанция, как выяснили СМИ, может выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и главы Генштаба Герци Халеви. Израильский премьер, как пишет издание Axios, обратился за помощью к Вашингтону, чтобы не дать суду принять скандальное решение. При этом руководство Израиля пригрозило: при негативном развитии событий ответный удар будет нанесен по финансовому состоянию Палестинской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что ордер на его арест будет «беспрецедентным преступлением на почве антисемитизма и ненависти»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что ордер на его арест будет «беспрецедентным преступлением на почве антисемитизма и ненависти»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Офис главного прокурора МУС Карима Хана 3 мая опубликовал в соцсети X крайне завуалированное сообщение: «Независимость и беспристрастность суда подрываются, когда отдельные лица угрожают принять ответные меры против суда или против судебного персонала». «Такие угрозы, даже если они не воплощаются в жизнь, также могут представлять собой преступление против отправления правосудия в соответствии со статьей 70 Римского статута»,— подчеркнули в офисе. И потребовали прекратить любые попытки помешать членам суда, запугать их или «ненадлежащим образом повлиять» на их работу.

У обращения Карима Хана не было адресатов. Между тем израильские СМИ не сомневались, о чем и о ком шла речь.

На прошлой неделе портал Axios со ссылкой на источники сообщил: МУС в ближайшее время может обвинить руководство Израиля в совершении преступлений в Газе во время вспышки конфликта в 2014 году и во время нынешней военной кампании, начавшейся после 7 октября 2023 года. При этом могут быть выписаны ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также глав Минобороны и Генштаба Йоава Галанта и Герци Халеви.

Дела против Израиля рассматривают сразу две судебные инстанции, расположенные в Гааге,— Международный суд ООН и Международный уголовный суд (МУС). В полномочиях первого — разбирательства в отношении государств. Именно этот суд в декабре прошлого года начал рассмотрение по иску ЮАР, которая обвинила Израиль в геноциде палестинского населения Газы. МУС рассматривает дела против конкретных граждан. Еще одно отличие двух инстанций: Израиль признает полномочия суда ООН, но не МУС. Аналогично юрисдикцию последнего не признают США, Россия, Индия, Китай, Иран и большинство арабских стран. Примечательно, что в 2015 году Палестинская администрация присоединилась к Римскому статуту — это дает МУС полномочия рассматривать преступления, связанные с израильско-палестинским конфликтом. Всего же юрисдикция Международного уголовного суда распространяется на 124 страны.

Если МУС выдаст международные ордера на арест, это станет «беспрецедентным преступлением на почве антисемитизма и ненависти», заявил Биньямин Нетаньяху еще 30 апреля. «Израиль ожидает, что лидеры свободного мира решительно выступят против возмутительного нападения МУС на неотъемлемое право Израиля на самооборону»,— подчеркнул премьер 1 мая.

Как пишет израильский портал Ynet, на этой неделе господин Нетаньяху созвонился с президентом США Джо Байденом, а также с некоторыми членами обеих палат американского Конгресса. Премьер, в частности, просил оказать давление на прокурора Карима Хана, чтобы тот не выписывал ордера.

После этих звонков сенаторы от Республиканской и Демократической партий обсудили тему с руководством МУС, призвав не принимать меры против израильских чиновников.

При этом, по данным Ynet, одними призывами разговор не ограничился: члены Конгресса намекнули, что США могут ввести санкции против МУС по аналогии с теми, что в 2020 году одобрил президент Дональд Трамп. Его администрация обвинила суд в нарушении суверенитета США, когда инстанция начала расследование преступлений американских военнослужащих в Афганистане. Под санкции тогда попали прокурор Фату Бенсуда и глава отдела юрисдикции МУС Факисо Мочочоко. Им запретили въезд в США и заморозили активы в Штатах (если таковые имелись). С приходом президента Джо Байдена в 2021 году Госдепартамент снял санкции, но с оговоркой: США по-прежнему «решительно не согласны с действиями суда».

Публично позицию Вашингтона по делу против Израиля огласил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. 30 апреля он отметил: США выступают против расследования МУС в отношении еврейского государства, но также не поддерживают язык угроз и запугиваний в адрес судей суда.

Тем временем Израиль, как сообщает Axios, передал руководству США, что на прокуроров Международного уголовного суда давят палестинские политики.

Потому еврейское государство готовит ответные шаги не против самой судебной инстанции, а против Палестинской администрации в Рамалле — и эти меры, как отметили израильские собеседники издания, «могут привести к ее краху».

Еврейское государство собирает таможенные пошлины с идущих на экспорт палестинских товаров и позже перечисляет их Палестинской администрации. Если МУС примет неугодное Израилю решение, власти страны могут заморозить передачу таможенных поступлений Рамалле. Без этих средств Палестина, вероятно, обанкротится.

Решение суда «взорвет все» в регионе, отмечают собеседники Axios среди американских чиновников. В частности, это может сорвать переговоры о прекращении огня между Израилем и «Хамасом», которые — пока без видимых прорывов — продолжаются с января. Как сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal, последнее предложение предусматривает первоначальный «период спокойствия» продолжительностью до 40 дней, в течение которых «Хамас» должен будет освободить до 33 заложников. После этого могут начаться переговоры о долгосрочном прекращении огня. Как сообщили источники газеты, Израиль дал «Хамасу» неделю на принятие предложения, а в противном случае начнет военную операцию в Рафахе — последнем не занятом израильскими войсками городе Газы.

Эльнар Байназаров