Владимир Алекно вошел в другой «Зенит»

Тренер Владимир Алекно, самая, видимо, яркая фигура отечественного волейбола в прошлом десятилетии, под руководством которого казанский «Зенит» превратился в безусловного континентального флагмана, а сборная России одержала выдающуюся победу на лондонской Олимпиаде 2012 года, после довольно долгой паузы неожиданно вернулся к работе. Он возглавил клуб с очень специфическими бэкграундом. Несколько лет подряд входя в число волейбольных грандов, петербургский «Зенит» так не смог до сих пор выиграть ни одного титула.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под руководством Владимира Алекно сборная России выиграла золото Олимпиады 2012 года, а казанский «Зенит» превратился в безусловного флагмана европейского волейбола

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Под руководством Владимира Алекно сборная России выиграла золото Олимпиады 2012 года, а казанский «Зенит» превратился в безусловного флагмана европейского волейбола

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Петербургский волейбольный клуб «Зенит» объявил о назначении на пост главного тренера 57-летнего Владимира Алекно. С ним заключен контракт сроком на два года. В очень заметное событие это назначение превращает бэкграунд нового наставника клуба.

Владимир Алекно — явный претендент на право считаться ярчайшей фигурой отечественного волейбола если не нынешнего века, то по крайней мере прошлого десятилетия.

Во всяком случае равных ему в смысле эффективности, количества завоеванных титулов в этот период среди тренеров точно не обнаружить. Причем это были титулы, завоеванные в соревнованиях как клубов, так и сборных.

На клубном уровне Владимир Алекно неплохо проявил себя еще в нулевые с московским «Динамо», с которым завоевал звание чемпиона страны, но пика достиг, перейдя в казанский «Зенит». При Алекно казанская команда девять раз выиграла российское золото, а в какой-то момент превратилась в бесспорного флагмана всего континентального волейбола. В общей сложности «Зенит» с Владимиром Алекно пять раз первенствовал в Лиге чемпионов, в том числе четырежды подряд на отрезке с 2015 по 2018 год. То, что какой-то клуб в настолько конкурентном виде может выдать такую продолжительную серию триумфов в главном еврокубке, до этого трудно было представить.

Но болельщикам Владимир Алекно все-таки наверняка больше известен по работе со сборной страны. Он приходил в нее дважды.

Первое появление состоялось в 2007 году, но тогда сотрудничество продлилось недолго. После пекинской Олимпиады летом 2008-го, на которой россияне завоевали бронзу, уступив в равном полуфинальном матче будущим чемпионам американцам, Алекно не стал претендовать на пролонгацию контракта.

Однако уже через два года Владимира Алекно снова пригласили в национальную команду, не добившуюся никаких успехов с итальянцем Даниэле Баньоли. И второй его приход вылился в большой прорыв.

Уже в 2011 году сборная России, у которой даже второстепенных титулов не было с 1990-х, выиграла престижную Мировую лигу.

А в 2012-м состоялся ее самый до сих пор заметный триумф. Российская команда добыла золотые награды лондонской Олимпиады, обыграв в финале ее фаворитов — бразильцев — в матче, попавшем в список наиболее ярких в истории волейбола. Россияне безнадежно уступали, отдав два первых сета, но в том числе благодаря неординарным заменам и перестановкам, сделанным Алекно, смогли переломить ход борьбы, взяв верх на тай-брейке.

Интриги союзу Владимира Алекно и «Зенита» придают еще два обстоятельства. Первое — это детали биографии самого Алекно. Вскоре после лондонского успеха он ушел из сборной, сославшись на проблемы со здоровьем. Потом, в начале текущего десятилетия, тоже упоминая их и общую усталость, покинул и казанский клуб, некоторое время без особого блеска поруководив сборной Ирана. Ее он покинул после Олимпиады в Токио в 2021 году, давая понять, что, возможно, вообще завершил тренерскую деятельность.

Второе обстоятельство — репутация клуба, который вернул в нее Владимира Алекно. Петербургский «Зенит» — чрезвычайно молодой клуб. И с момента своего создания в 2017 году он всегда обладал солидными по волейбольным меркам ресурсами и отличным подбором игроков. Однако, несмотря на них, «Зениту» так пока и не удалось взять хотя бы одно более или менее ценное звание, притом что он дважды получил серебро чемпионата России и трижды выступал в финале Кубка страны.

Минувший сезон петербуржцы начинали с Виктором Сидельниковым в роли наставника. Но в январе того сменил итальянец Серджо Бузато, бывший тренер женской сборной России. В play-off с дистанции «Зенит» сошел уже на четвертьфинальной стадии, не справившись с московским «Динамо».

Алексей Доспехов