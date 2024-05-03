Владимир Алекно вошел в другой «Зенит»
Самый титулованный российский тренер вернулся к работе
Тренер Владимир Алекно, самая, видимо, яркая фигура отечественного волейбола в прошлом десятилетии, под руководством которого казанский «Зенит» превратился в безусловного континентального флагмана, а сборная России одержала выдающуюся победу на лондонской Олимпиаде 2012 года, после довольно долгой паузы неожиданно вернулся к работе. Он возглавил клуб с очень специфическими бэкграундом. Несколько лет подряд входя в число волейбольных грандов, петербургский «Зенит» так не смог до сих пор выиграть ни одного титула.
Под руководством Владимира Алекно сборная России выиграла золото Олимпиады 2012 года, а казанский «Зенит» превратился в безусловного флагмана европейского волейбола
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Петербургский волейбольный клуб «Зенит» объявил о назначении на пост главного тренера 57-летнего Владимира Алекно. С ним заключен контракт сроком на два года. В очень заметное событие это назначение превращает бэкграунд нового наставника клуба.
Владимир Алекно — явный претендент на право считаться ярчайшей фигурой отечественного волейбола если не нынешнего века, то по крайней мере прошлого десятилетия.
Во всяком случае равных ему в смысле эффективности, количества завоеванных титулов в этот период среди тренеров точно не обнаружить. Причем это были титулы, завоеванные в соревнованиях как клубов, так и сборных.
На клубном уровне Владимир Алекно неплохо проявил себя еще в нулевые с московским «Динамо», с которым завоевал звание чемпиона страны, но пика достиг, перейдя в казанский «Зенит». При Алекно казанская команда девять раз выиграла российское золото, а в какой-то момент превратилась в бесспорного флагмана всего континентального волейбола. В общей сложности «Зенит» с Владимиром Алекно пять раз первенствовал в Лиге чемпионов, в том числе четырежды подряд на отрезке с 2015 по 2018 год. То, что какой-то клуб в настолько конкурентном виде может выдать такую продолжительную серию триумфов в главном еврокубке, до этого трудно было представить.
Но болельщикам Владимир Алекно все-таки наверняка больше известен по работе со сборной страны. Он приходил в нее дважды.
Первое появление состоялось в 2007 году, но тогда сотрудничество продлилось недолго. После пекинской Олимпиады летом 2008-го, на которой россияне завоевали бронзу, уступив в равном полуфинальном матче будущим чемпионам американцам, Алекно не стал претендовать на пролонгацию контракта.
Однако уже через два года Владимира Алекно снова пригласили в национальную команду, не добившуюся никаких успехов с итальянцем Даниэле Баньоли. И второй его приход вылился в большой прорыв.
Уже в 2011 году сборная России, у которой даже второстепенных титулов не было с 1990-х, выиграла престижную Мировую лигу.
А в 2012-м состоялся ее самый до сих пор заметный триумф. Российская команда добыла золотые награды лондонской Олимпиады, обыграв в финале ее фаворитов — бразильцев — в матче, попавшем в список наиболее ярких в истории волейбола. Россияне безнадежно уступали, отдав два первых сета, но в том числе благодаря неординарным заменам и перестановкам, сделанным Алекно, смогли переломить ход борьбы, взяв верх на тай-брейке.
Интриги союзу Владимира Алекно и «Зенита» придают еще два обстоятельства. Первое — это детали биографии самого Алекно. Вскоре после лондонского успеха он ушел из сборной, сославшись на проблемы со здоровьем. Потом, в начале текущего десятилетия, тоже упоминая их и общую усталость, покинул и казанский клуб, некоторое время без особого блеска поруководив сборной Ирана. Ее он покинул после Олимпиады в Токио в 2021 году, давая понять, что, возможно, вообще завершил тренерскую деятельность.
Второе обстоятельство — репутация клуба, который вернул в нее Владимира Алекно. Петербургский «Зенит» — чрезвычайно молодой клуб. И с момента своего создания в 2017 году он всегда обладал солидными по волейбольным меркам ресурсами и отличным подбором игроков. Однако, несмотря на них, «Зениту» так пока и не удалось взять хотя бы одно более или менее ценное звание, притом что он дважды получил серебро чемпионата России и трижды выступал в финале Кубка страны.
Минувший сезон петербуржцы начинали с Виктором Сидельниковым в роли наставника. Но в январе того сменил итальянец Серджо Бузато, бывший тренер женской сборной России. В play-off с дистанции «Зенит» сошел уже на четвертьфинальной стадии, не справившись с московским «Динамо».