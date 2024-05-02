Экс-глава села Фершампенуаз предстанет перед судом за взятки

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска рассмотрит уголовное дело бывшего главы администрации села Фершампенуаз в Нагайбакском районе Бориса Сагитдинова. Ему вменяют получение взяток за общую сумму около 470 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемый с марта по апрель 2022 года получил от предпринимателя 200 тыс. руб., а также с апреля по июнь 2023-го — 220 тыс. руб. взамен на информирование предпринимателей о ближайших муниципальных заказах, помощь в заключении договоров на проведение работ в поселке Фершампенуаз, перечисление денег в сжатые сроки по муниципальным контрактам. Размер взятки составлял 10% от суммы договоров, заключенных с администрацией поселка.

Кроме того, в марте 2023 года Борис Сагитдинов выдал фиктивные документы жителю Нагайбакского района, осужденному к обязательным работам, об отбытом наказании. Обвиняемый предстанет перед судом по двум статьям — за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями.

Бывший глава администрации Фершампенуаз был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в июне 2023 года. Тогда у обвиняемого изъяли полученную им взятку в размере 50 тыс. руб.

Ольга Воробьева

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