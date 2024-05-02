Поставщик измельчал вплоть до исчезновения

Данные Минфина о закупках государства и госкомпаний в первом квартале 2024 года демонстрируют продолжение передела этого рынка из-за санкций. Впервые «публичные» закупки госкомпаний оказались меньше госзакупок — 2,21 трлн руб. против 2,4 трлн руб. (контрактов — 409,8 тыс. и 944,9 тыс.). Большая часть закупок госАО де-факто оказалась засекречена, что подтверждается и изменением структуры заказчиков: сократилось их число среди госкорпораций, госкомпаний и их «дочек», ППК и госмонополий, выросло — среди автономных и бюджетных учреждений (общее не меняется — 18 тыс.). Закупки госкомпаний повторили результат первого квартала 2023 года (2,25 трлн руб.), но контракты уменьшились до в среднем 5,4 млн руб. с 5,7 млн в 2023 году (7,8 млн в 2022-м), что может говорить об изменении номенклатуры закупок, их дроблении и «засекречивании» крупных.

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В закупках государства (по 44-ФЗ) динамика обратная (см. график): квартальный объем за год вырос (2,2 трлн руб. в 2023-м), средняя цена тоже — с 2,4 млн до 2,6 млн руб. Это происходит на фоне роста доли закупок у единственного поставщика — на них приходится 410 тыс. госконтрактов на 556 млрд руб. (387 тыс. на 492,2 млрд руб. в 2023-м). Выросли количество и объем несостоявшихся закупок (на 20% и 4% соответственно), чаще всего причина — в отсутствии конкуренции: в 72% случаев поступала лишь одна заявка на участие в закупке.

Недостаток поставщиков на рынке подтверждают и другие данные: формально количество участников закупок по 44-ФЗ за год выросло (с 689,2 тыс. до 780,7 тыс.), но все меньше компаний действительно принимают в них участие (спад со 124 тыс. до 114 тыс.). Число поставщиков на спецплощадках для «закрытых» закупок не достигает и 43 тыс. Иностранных же поставщиков в госзакупках менее 0,1%. На этом фоне растет интерес заказчиков к закупкам с «полки» (объем таких закупок вырос в 85 раз, с 200 млн руб. до 9,3 млрд руб.) и к каталогу товаров и услуг для ускорения подбора поставщиков. По 223-ФЗ Минфин данные о поставщиках не приводит. Впрочем, госкомпании ранее публично жаловались, что поставщики не готовы переходить на площадки для закрытых закупок из-за высоких требований и расходов, в результате закупки либо срываются, либо не отвечают требованиям по цене или качеству.

Диана Галиева