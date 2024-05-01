Деньги за иномарки уехали по другому маршруту

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу бывших директора ФГУП «Ремонтно-строительное управление» (РСУ) Минздрава РФ Михаила Москалева и его подчиненного, а также трех автодилеров. Фигурантам инкриминировалось особо крупное мошенничество: по версии правоохранителей, обвиняемые незаконно реализовали 220 иномарок, списанных Минздравом, причинив тем самым ущерб в размере 38 млн руб. В итоге суд признал фигурантов виновными и приговорил господина Москалева к трем годам лишения свободы, а его подельников — к срокам от одного года и десяти месяцев до трех лет. Впрочем, наказание некоторые осужденные уже отбыли за время пребывания в следственном изоляторе. Иск потерпевшей стороны — Росимущества — переадресован гражданскому суду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На оглашение приговора половина подсудимых прибыла своим ходом в сопровождении адвокатов: автодилеры Никита Соколов и Андрей Антюхов находились под домашним арестом, а экс-глава ФГУПа Михаил Москалев — под запретом определенных действий. Еще одного предпринимателя, Александра Антипова, и экс-сотрудника РСУ Владимира Щепихина из СИЗО доставил конвой. Те подсудимые, кто пришел из дома, принесли с собой баулы с вещами.

Преступная группа, по данным ГСУ СКР, была организована в октябре 2017 года занимавшим в свое время должность директора РСУ Евгением Леушиным и его заместителем Владимиром Черным.

Первый уехал за границу, материалы в отношении него выделены в отдельное производство. Второй признал вину, в особом порядке уже получил четыре года условно, а на процессе в Замоскворецком суде выступал свидетелем. Следствие считало, что именно им пришла идея обогатиться за счет продажи списываемых Минздравом иномарок, которые в 2017–2020 годах ведомство периодически переводило на баланс ФГУПа.

Предполагалось, что средства от реализации автомобилей должны возвращаться на счет РСУ с целью его финансового оздоровления, однако, по версии следствия, господа Леушин и Черный решили эти средства похитить.

В сообщники, говорится в деле, они привлекли тогдашнего руководителя ФГУПа Москалева, а также автодилеров Антюхова, Соколова и Антипова. Последние, по материалам дела, получали списанные иномарки, ремонтировали их и продавали затем «на сторону».

С 2017 по 2020 год злоумышленники, по подсчетам следствия, продали не менее 220 иномарок, заработав порядка 24,76 млн руб. По данным следствия, большую часть средств присвоили организаторы аферы, а их сообщникам доставалось от 5% до 12,5% стоимости реализованных иномарок. Ущерб, причиненный потерпевшей стороне, а ею признано Росимущество, следствие оценило в 38 млн руб.

В прениях сторон прокурор предлагала приговорить Михаила Москалева и Владимира Щепихина к девяти годам колонии общего режима каждого, Александра Антипова — к семи годам, а Никите Соколову и Андрею Антюхову назначить по шесть с половиной лет. Кроме того, гособвинитель посчитала, что суд должен удовлетворить иск потерпевшей стороны на сумму ущерба.

В свою очередь, адвокаты фигурантов, признавших вину либо полностью, либо частично, утверждали, что запрошенные гособвинением сроки не будут отвечать «принципам соразмерности и справедливости наказания». Защитники напомнили суду, что все подсудимые погасили долг перед РСУ. Причем размер ущерба, по их словам, был определен неверно, поскольку он «не должен был превышать балансовой стоимости списанного имущества с учетом степени его износа», а следствие исходило из рыночной цены отремонтированных и проданных машин.

Видимо, поэтому, говорили адвокаты, прокурор отказалась не только допросить большую часть покупателей машин, но и огласить их показания в суде: это «могло бы содействовать истине в установлении реального состояния приобретенных автомобилей», балансовая стоимость которых, «согласно документам Росимущества, вообще была равна нулю». Защита просила либо оправдать подзащитных, либо переквалифицировать обвинение с ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество) на ч. 2 этой же статьи (мошенничество с причинением значительного ущерба), что существенно смягчило бы наказание.

В итоге председательствующая на процессе Наталья Чепрасова назначила Михаилу Москалеву и Александру Антипину по три года колонии общего режима, Владимиру Щепихину — два с половиной года.

После этого господина Москалева взяли под стражу в зале суда. Никита Соколов и Андрей Антюхов получили по одному году и десять месяцев, которые они уже отбыли в СИЗО. Иск потерпевшей стороны переадресован в гражданское судопроизводство.

После заседания адвокат Максим Иванов сообщил “Ъ”, что они с коллегами вряд ли будут обжаловать столь мягкий приговор.

Алексей Соковнин