Патриарх Кирилл обратился к церквям и организациям из-за «гонений» на УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращения главам поместных православных церквей и международных объединений после ареста наместника Святогорской лавры митрополита Святогорского Арсения (Яковенко). Среди других поводов — обыски в монастыре и аресты журналистов «Союза православных журналистов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В послании предстоятелям поместных православных церквей патриарх обратил внимание на «все более усиливающееся давление на Украинскую православную церковь». По его мнению, оно «приобрело характер открытых религиозных гонений. Патриарх попросил молитв о «даровании помощи Божией, мужества и утешения страждущим архипастырям, пастырям и верующим Украинской Православной Церкви».

В обращении к руководителям и представителям международных организация предстоятель РПЦ попросил обратить внимание на «факты вопиющего попрания прав человека на Украине» и призвал «приложить усилия к защите права на свободу вероисповедания верующих и общин Украинской православной церкви». Среди адресатов — генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид, генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич и другие.

Во всех посланиях патриарх Кирилл рассказал, что 24 апреля в одном из крупнейших монастырей УПЦ Святогорской лавре были проведены обыски. Наместнику митрополиту Святогорскому Арсению предъявлено подозрение из-за его выступления в храме. По версии следствия, он раскрыл информацию о расположении Вооруженных сил Украины. Как объяснил патриарх Кирилл, тот сообщал верующим, что в сентябре 2023 года сотрудники СБУ расставили блокпосты на дороге в монастырь и устроили проверку документов верующих. Митрополит Арсений назвал произошедшее дискриминацией.

Кроме того, в середине марта СБУ возбудила дело в отношении 14 сотрудников «Союза православных журналистов». Их обвинили в госизмене, коллаборационизме и других преступлениях. Патриарх Кирилл считает, что основанием стала журналистская деятельность — публикации о нарушениях прав верующих РПЦ.

Леонид Уварчев