Менингококку не хватает данных

Всероссийский союз пациентов (ВСП) обнародовал данные соцопроса, проведенного в марте среди родителей детей до 6 лет и ожидающих ребенка. О смертельной опасности менингококковой инфекции для малышей информированы лишь 2,8% из них. Остальные почти ничего не знают о болезни, как и о том, что есть эффективная прививка от менингококка, которую сегодня детям можно сделать в рамках региональных программ вакцинации в 18 субъектах. Причину незнания родителей эксперты видят в неэффективной работе педиатров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Заболеваемость генерализованной (самой тяжелой и опасной) формой менингококковой инфекции (МИ) в России долгое время снижалась, но в постковидный период начался значительный рост числа заболевших. «Количество заражений менингококком в 2022 году увеличилось вдвое по сравнению с 2021-м: если в 2021 году показатель заболеваемости составил 0,21 случая на 100 тыс. населения, то в 2022-м — уже 0,43 случая. Тенденция продолжается и в 2023–2024 годах»,— сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Роман Полибин во время тематического круглого стола ВСП в начале апреля. Около 49% заболевших — дети в возрасте до 14 лет. Но малыши до 5 лет остаются самой уязвимой группой по менингококку: в прошлом году в возрастной группе до 1 года показатель заболеваемости был на уровне 6,04 случая на 100 тыс. населения, в группе 1–2 года — 2,45 случая. Среди них же и самая высокая смертность от менингита, подчеркнул эксперт.

Единственный эффективный способ защиты от МИ — вакцинация. «Плановая иммунизация является оптимальной стратегией снижения заболеваемости генерализованной формой менингококковой инфекции, уменьшения нагрузки на здравоохранение и сдерживания вспышек»,— резюмировал Роман Полибин.

Многие страны уже включили МИ в свои национальные календари профилактических прививок. Эксперт привел следующие данные: из 30 стран ЕС в 20 проводится плановая вакцинация от МИ детей первых двух лет жизни, в 16 вакцинируют и подростков. Причем в 14 из этих 20 европейских стран в схему вакцинации включена четырехвалентная конъюгированная вакцина против самых распространенных серотипов менингококка — А, С, W и Y. В России они также самые частые: на их долю приходится порядка 80% заражений, поэтому для включения в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) экономически целесообразнее рассматривать многокомпонентные вакцины, которые могут защитить население наиболее эффективно.

В России прививка против менингококка серогрупп А и С сегодня включена только в НКПП по эпидемическим показаниям, в рамках которого прививают детей и взрослых в очагах МИ (для этих целей вакцину закупают более 40 регионов) и призывников. Кроме того, она входит в региональные календари прививок 18 субъектов, и уже есть регионы, в которых маленьких детей прививают вакциной против четырех серотипов — А, С, Y и W. Например, в Москве родители имеют возможность бесплатно привить ребенка против МИ конъюгированной четырехвалентной вакциной. Ежегодно в столице вакцинируют около 150 тыс. детей, сообщила заместитель главного врача по эпидемическим вопросам Центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения Москвы Людмила Большакова. Москва сегодня имеет самый широкий прививочный календарь, включающий 17 инфекций — это один из немногих российских регионов, где ведется системная работа по вакцинации от менингококка, и столичный опыт надо экстраполировать на всю страну, уверен директор проектов ВСП Олег Альмендеев. Но здесь есть существенное препятствие — финансовое: в реальной практике вакцинация от МИ сегодня идет нерегулярно и периодически даже там, где она входит в региональные программы вакцинации, главным образом из-за дефицита местных бюджетов.

Включение прививки от менингококка в Нацкалендарь запланировано на 2025 год в соответствии со Стратегией развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года. Обязательным условием для включения вакцины в федеральный календарь является локализация ее производства по полному циклу. В случае с менингококком речь идет о полисахаридной конъюгированной вакцине «Менактра» для профилактики менингококковых инфекций четырех серогрупп (A, C, Y, W) у детей с 9 месяцев, подростков и взрослых, зарегистрированной и применяемой в РФ с 2014 года, производимой в РФ с 2022 года российской фармкомпанией «Нанолек». В октябре 2021 года «Нанолек» и Sanofi Pasteur (вакцинное подразделение Sanofi) подписали соглашение о локализации вакцины «Менактра», применяемой в мире уже более 15 лет и зарегистрированной в более чем 70 странах. По данным компании, с 2014 года в российских регионах применено более 1,5 млн доз. В планах было производить ежегодно 2,5–3,5 млн доз вакцины, чтобы полностью обеспечить потребность российского здравоохранения в вакцине для детей первых лет жизни для их плановой иммунизации в рамках НКПП.

К настоящему времени «Нанолек» создал всю базу, необходимую для полного обеспечения НКПП, заверили “Ъ” в пресс-службе компании. «Летом 2023 года компания приступила к реализации второго этапа технологического трансфера, который заключается в производстве готовой лекарственной формы вакцины (ГЛФ). И сейчас производственные мощности подготовлены к реализации выпуска со стадии ГЛФ в необходимые сроки»,— сообщил генеральный директор «Нанолека» Владимир Нестеренко.

Однако основными сдерживающими факторами для включения не только менингококковой, но и других вакцин в НКПП сейчас являются нормативно-правовые барьеры и отсутствие поправок в статью 9 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», что лишает производителей гарантии того, что вакцины будут востребованы, а инвестиции в их производство возвращены. Так, общий объем инвестиций в создание новых мощностей под выпуск биотехнологических субстанций и препаратов на производственной площадке «Нанолека» в Кировской области, включая вакцину против менингококка, составит 5 млрд руб.

«К сожалению, риски нарушения сроков включения ряда биологических препаратов в прививочный календарь из-за существующих нормативных барьеров сохраняются. Изменения в 157-ФЗ еще не приняты, а с учетом длительности процедуры рассмотрения нормативно-правовых документов вероятность того, что сроки включения вакцин в НКПП не будут соблюдены, остается высокой. И наиболее остро эта проблема стоит в отношении вакцин против менингококковой и ротавирусной инфекций, запланированных к включению в календарь уже в следующем году»,— констатирует Владимир Нестеренко.

Врачи очень надеются, что сроки по включению менингококковой прививки в Нацкалендарь не будут сорваны, иначе без плановой вакцинации комплексную защиту населения от менингита обеспечить будет невозможно. «Если вакцины для первых двух его возбудителей — пневмококка и гемофильной инфекции — в Нацкалендарь уже включены, то для основной, менингококковой инфекции,— пока нет, хотя именно она обладает наивысшим уровнем летальности и высокой вероятностью инвалидизации, необратимых последствий со стороны нервной системы, других органов и систем»,— объясняет Роман Полибин. Включение МИ в Нацкалендарь должно стать одним из приоритетных направлений развития стратегии иммунопрофилактики, прежде всего из-за высокого социально-экономического бремени этого заболевания, его быстрого и непредсказуемого распространения, считает Владимир Нестеренко. «Инфекция поражает преимущественно молодое население — детей, подростков и молодых взрослых, на долю которых приходится до 70% заболевших. 20–50% больных после генерализованной формы МИ становятся инвалидами»,— поясняет он.

Рекомендации по плановой вакцинации от МИ четырехвалентной вакциной нацелены на группу самого высокого риска — детей до года и 2–3 лет. Но в последние два года наметилась опасная тенденция — увеличение среди заболевших менингококком доли взрослого населения, поэтому «важно гармонизировать существующие нормативные документы, регламентирующие перечень групп и возрастов людей, кому показана такая вакцинация», считает Роман Полибин.

Особенно ярко тренд проявляется в Москве: если в целом по России доля взрослых в числе заболевших менингококком в 2023 году была чуть более 50%, то в Москве — более 78%, немалая их часть — мигранты, по данным врача-инфекциониста Морозовской детской городской клинической больницы Алексея Ртищева. «Количество трудовых мигрантов в столице выше, чем в целом по стране, наблюдаются очаги скученности проживающих в хостелах и общежитиях, что очень благоприятно для передачи менингококковой инфекции. Поэтому на территории Москвы заболеваемость менингококком выше. Так, в 2022 году она составила более 2,5 заболевших на 100 тыс.»,— поясняет эксперт. Специалисты пока не могут предложить эффективное решение проблемы с вакцинацией мигрантов от менингококка, так как это непостоянная группа населения, полностью посчитать и провакцинировать которую невозможно, добавил он.

Сегодня в стране есть все предпосылки к ухудшению ситуации с менингококком, что и отражает рост заболеваемости среди взрослых россиян, причем молодых, а в будущем эта негативная тенденция может еще увеличить количество детей в числе заболевших. Поэтому так необходима плановая вакцинация не только детей, резюмирует Алексей Ртищев, но также еще и недооцененных в плане высокого риска заражения менингококком групп взрослых. К ним эксперт прежде всего относит курсантов военных училищ, которых, в отличие от призывников, не прививают, но которые ничем не отличаются от новобранцев, и вспышки менингита среди курсантов периодически возникают: осенью 2019 года — вспышка и смерть курсанта в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище, осенью 2023 года — вспышка и смерть двух учащихся в Челябинском высшем военном авиационном училище штурманов. А также пациентов с тяжелыми заболеваниями — атипичным гемолитико-уремическим синдромом и некоторыми другими состояниями, которые находятся на терапии генно-инженерными препаратами, угнетающими иммунную систему. Таких пациентов будет все больше, и проблему их иммунизации против менингококка до начала специфической терапии надо решать, считает Алексей Ртищев. Как и его коллеги, эксперт делает акцент на том, что только системный подход и плановая вакцинация с максимальным охватом людей из групп риска являются оптимальной стратегией снижения заболеваемости генерализованной формой МИ. В качестве примера Алексей Ртищев привел прививочную кампанию против менингококка Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке, самом проблемном регионе для проведения вакцинаций: «Пока большинство стран обсуждают и решают, вводить ли им вакцинацию от менингококка в нацкалендари и в каком виде, некоторое время назад под эгидой ВОЗ в 27 африканских странах так называемого менингококкового пояса начали прививать против МИ серогруппы А детей и молодежь до 25 лет. Результаты впечатляют: по итогам прошлого года на территории этих стран не было ни одного случая генерализованной МИ серогруппы А. Другие серогруппы по-прежнему встречаются, обуславливая очаги и вспышки. Поэтому в конце 2023 года ВОЗ начала массовую иммунизацию в этих африканских странах уже пятикомпонентной менингококковой вакциной».

Во ВСП полностью разделяют мнение медицинских экспертов о том, что вакцину против МИ необходимо как можно скорее включить в НКПП, несмотря на имеющиеся сегодня экономические преграды и правовые барьеры, и призывают врачей начать вести активную информационно-просветительскую работу с населением об опасности менингококка и важности прививки. Как оказалось, в стране остро стоит проблема низкой информированности россиян о заболевании и его страшных последствиях.

В марте текущего года ВСП провел опрос родителей детей до 6 лет и ожидающих ребенка, тема которого «Информированность родителей в России о менингококковой инфекции и возможностях ее профилактики». Вывод экспертов союза: россияне ничего не знают о смертельной опасности менингококка и продолжают думать, что менингитом люди заболевают от того, что ходят без шапки. Согласно результатам опроса, полностью информированы о характере этого инфекционного заболевания и его последствиях лишь 2,8% граждан. Большинство же респондентов (80,8%) имеют частичные и весьма отрывочные знания о МИ. И главная проблема в том, что врачи-педиатры не рассказывают родителям ни о заболевании и его осложнениях, ни о возможностях вакцинопрофилактики. «Согласно нашему исследованию, основным источником информации люди считают педиатра, но, к сожалению, только 30% педиатров рассказывают о том, что МИ есть, и еще меньше — что от нее можно прививаться»,— сообщил Олег Альмендеев. Выяснилось, что 55,8% родителей никакой информации о данной опасной инфекции от педиатра не получали вовсе, а о том, что есть возможность вакцинации от нее, врач сообщил лишь каждому шестому родителю (16,8%), добавил господин Альмендеев.

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При этом среди всех вакциноуправляемых инфекций менингококк обладает наибольшим уровнем летальности — порядка 15%. Менингококковая инфекция очень коварна и может унести жизнь человека в течение суток.

Проблема недостаточной информированности родителей о необходимости вакцинации, по мнению Владимира Нестеренко, один из главных барьеров реализации стратегии иммунопрофилактики не только в России, но и во всем мире. Для реализации эффективной просветительской кампании важно консолидировать усилия всех участников системы здравоохранения: регулятора, врачей, фармкомпаний, некоммерческих организаций, считает эксперт.

Но есть и хорошая новость: к вакцинации от МИ россияне относятся положительно, и, более того, они ее ждут, сообщил Олег Альмендеев. Опрос ВСП показал, что даже те родители, которые в целом не очень лояльны к прививкам, в случае с менингококком придерживаются мнения о том, что вакцинировать ребенка надо, и готовы это делать даже до года. Тем более странной на этом фоне кажется позиция многих педиатров, их незаинтересованность в просвещении родителей и повышении уровня их информированности о менингококке. Поэтому с врачами первичного звена надо серьезно работать, развивая образовательные программы для медработников в области борьбы с инфекционными заболеваниями, повышения их настороженности, а иммунопрофилактика должна стать неотъемлемой частью работы врача-педиатра, уверены в ВСП.

Наталья Тимашова