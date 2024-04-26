Директор Высшей медицинской школы Виталина Левашова — о том, почему важно работать не только над количеством медицинских работников, но и над качеством их подготовки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Высшей медицинской школы Виталина Левашова

Фото: Предоставлено НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» Директор Высшей медицинской школы Виталина Левашова

Фото: Предоставлено НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»

Несмотря на кадровый голод, сегодня в России работает более 700 тыс. врачей и более 1,3 млн медицинских сестер. Они и составляют тот самый медицинский капитал — кадровый ресурс системы здравоохранения, позволяющий сохранять жизнь и здоровье населения страны. Для его наращивания десять лет назад начался переход к системе непрерывного образования медицинских работников (НМО), которая наряду со средним специальным и высшим медицинским образованием является важным элементом профессионального развития специалиста.

Однако сегодня активно занимаются своим профессиональным развитием только 10% врачей и 5% медицинских сестер. Система НМО так и не была окончательно внедрена. Многие считают, что ее «вообще отменят». На фоне сложностей в экономике медицинские организации стараются экономить на всем, включая, к сожалению, обучение сотрудников. В итоге за последние несколько лет активизировались компании, не только предоставляющие образовательные услуги низкого качества, но даже торгующие документами, подтверждающими прохождение обучения.

Для решения этой проблемы необходимо прикладывать усилия со всех сторон. Но прежде всего со стороны государственных органов, контролирующих деятельность образовательных организаций. Обнаружить тех, кто занимается профанацией, несложно. Достаточно ввести в поисковой системе запрос «баллы НМО» или похожую фразу, чтобы увидеть множество разнообразных вариантов, исключающих само обучение медперсонала. Стоимость будет колебаться в пределах 1 тыс. руб. на человека. Избавление рынка от таких организаций уже даст толчок к изменениям.

При этом необходимо не только избавиться от негативных факторов, но и создать позитивные практики. Актуальными будут государственные субсидии на обучение медицинских сотрудников со строгим контролем качества и, как следствие, выбора образовательных организаций. Со стороны профессиональных ассоциаций важны ревизия и контроль качества образовательных программ и формирование реестра рекомендованных (проверенных) образовательных организаций.

В конечном счете все эти меры должны быть направлены на то, чтобы заинтересованность в развитии и — главное — возможность развития были у самих медицинских работников и их работодателей. В этом случае получится создать работающую систему, ориентированную на наращивание медицинского капитала системы здравоохранения страны.