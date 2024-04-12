«Смотрящему, конечно, хочется зажмуриться»

15 апреля 1874 года в Париже открылась выставка Анонимного общества художников, живописцев, скульпторов и граверов — содружества отвергаемых консервативным Парижским салоном художников, в том числе Клода Моне, Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро и Эдгара Дега. Их отказ от законов и правил академической живописи в пользу интереса к фиксированию впечатлений о мире вызвал скандал и шквал критики, которые долго не умолкали. Апофеоз этого нового стиля оппоненты художников увидели в картине Моне «Впечатление. Восход солнца» и издевательски прозвали всю группу «импрессионисты», от французского «impression» — впечатление. Художники приняли это прозвище как название. К юбилею первой выставки импрессионистов и первого их скандала выяснили, как и за что их ругала критика.

1

«Впечатление»! Обои — и те выглядели бы более законченными, чем этот морской пейзаж.

Le Charivari, 1874

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клод Моне. «Впечатление. Восходящее солнце», 1872

Фото: Musee Marmottan Monet, Paris Клод Моне. «Впечатление. Восходящее солнце», 1872

Фото: Musee Marmottan Monet, Paris

2

Эти так называемые художники хватают холст, краски и кисти, размазывают несколько мазков и пишут внизу свое имя. Они похожи на обитателей приюта для умалишенных, подбирающих на улице камни и думающих, что это бриллианты.

Le Figaro, 1876

3

Стоит обратить внимание на посетителей, заходящих в залы импрессионистов, где все цвета спектра — дерзкий розовый, ядовитый зеленый, насыщенный синий, кричащий красный, невыносимо фиолетовый — будто сражаются друг с другом. У входящего начинают непроизвольно дергаться глаза, потому что ему, совершенно естественно, хочется зажмуриться.

L’Independance Belge, 1874

4

После этой выставки я заново оценил старые добрые правила, которые предписывают считать красоту красотой, а уродство уродством.

New-York Tribune, 1876

5

Ужасающее зрелище человеческого тщеславия, доходящего до помешательства. Кто-то должен заставить г-на Писсарро понять, что деревья не лиловые, что небо не похоже на взбитое масло, что ни в одной стране мира мы не увидим того, что он рисует. Кто-то должен убедить г-на Дега, что в искусстве есть правила. Кто-то должен донести до г-на Ренуара, что женское туловище — это не бесформенная груда мяса с багряно-зелеными пятнами, какие выступают на разлагающейся плоти.

Le Figaro, 1876

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пьер Огюст Ренуар. «Обнаженная», 1876

Фото: ГМИИ им. А.С. Пушкина Пьер Огюст Ренуар. «Обнаженная», 1876

Фото: ГМИИ им. А.С. Пушкина

6

Работы Клода Моне — самое нелепое, что есть на выставке. Особенно его «Индейки». Представьте себе огромное зеленое пятно, усеянное более мелкими белыми, из которых торчат шеи.

L’Evenement, 1877

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Фото: Musee d'Orsay, Paris Клод Моне. «Индейки», 1877

Фото: Musee d'Orsay, Paris

7

Это борозды? Это иней? Это какие-то соскребы с палитры, размазанные по грязному холсту.

Le Charivari, 1874

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камиль Писсарро. «Вспаханная земля», 1874

Фото: ГМИИ им. А.С. Пушкина Камиль Писсарро. «Вспаханная земля», 1874

Фото: ГМИИ им. А.С. Пушкина

7

Они не намерены воспроизводить форму человеческого тела или черты лица: им достаточно передать «впечатление», игнорируя цвет, свет или тень. Чтобы реализовать эту свою нелепую теорию, они создают безумную, дикую чушь, не имеющую, по счастью, прецедентов в искусстве, потому что это не что иное, как откровенное отрицание самых базовых правил живописи. В рисунках ребенка есть искренность и наивность, вызывающие улыбку,— разнузданность же этой школы порождает возмущение и омерзение.

La Presse, 1874

9

Каждый, кто смотрит на этот «Закат на Сене», видит просто кусок помидора, прилипший к небу.

Le Soleil, 1882

9

Стиль Сислея называют «живописью из ружья» и поговаривают, что он набивает ствол тюбиками с красками и просто разряжает его на холст. Это, конечно, шутка, но очень тонкая: если импрессионисты не используют этого творческого метода, то вполне могли бы.

Le Figaro, 1882

11

Море у Моне — довольно плотная штука. Если бы по такой воде и ходил Христос, то материалистам нечего было бы возразить — тут нет никакого чуда.

Gazette des Beaux-Arts, 1882

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клод Моне. «Скалы Ле-Петит-Даль», 1880

Фото: Museum of Fine Arts, Boston Клод Моне. «Скалы Ле-Петит-Даль», 1880

Фото: Museum of Fine Arts, Boston

12

Солнце, допустим, порой отбрасывает синие тени — правда. Но чтобы все пейзажи, вся вода, все интерьеры домов и кафе, все балконы и натюрморты всегда окутаны одинаковой синей дымкой — это уже слишком.

Gazette des Beaux-Arts, 1880

13

Сезанн — великий художник, из тех, кто схватывает и отображает действительность. Правда, эта его действительность всегда ужасно уродлива (ну, представьте, что вы просыпаетесь ночью, а рядом — одна из женщин с его картин). Конечно, в жизни есть место не только прекрасному, но и уродливому. Так вот, Сезанн уродлив. Он мог бы и вонь изо рта нарисовать.

Арт-критик Джеймс Ханекер в письме другу, 1907

14

У Моне есть картина с женщиной в роще. Модель, по всей видимости, была уже какое-то время мертва, так как ее силуэт стал распадаться. Душераздирающее зрелище!

L’Actualite, 1882

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клод Моне. «Женщина, сидящая в саду», 1876

Фото: Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург Клод Моне. «Женщина, сидящая в саду», 1876

Фото: Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

14

Для одного из них все в природе синее. Для другого — все фиолетовое: земля, небо, вода, человеческая кожа, все в его картинах приобретает лиловый оттенок. Большинство врачей подтвердят: бывает, что из-за патологических процессов в нервной системе искажается восприятие цветов. Именно так видят импрессионисты, поскольку зеленый цвет почти полностью исчез из их палитр, а синий, который при подобных расстройствах последним исчезает из ряда распознаваемых цветов, напротив, поглощает все в их картинах.

L’Art Moderne, 1881

16

Ужасающая картина Сёра «Купальщики» родилась в грубом, вульгарном и банальном мозгу,— это работа человека, желающего отличиться своей вульгарной ограниченностью и размером картины.

The Sun, 1885

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жорж-Пьер Сёра. «Купальщики», 1884

Фото: National Gallery, London Жорж-Пьер Сёра. «Купальщики», 1884

Фото: National Gallery, London

17

Невозможно простоять более десяти минут перед некоторыми картинами импрессионистов, не подумав о морской болезни. Не захочешь, а вспомнишь съеденный прекрасным весенним днем ланч из сливочного сыра и малины, который не выдержал капризов волн и выплеснулся наружу.

Notes Parisiennes, 1877

18

Кажется, их девиз: «Красота — это препятствие, мы ищем причудливость».

Paris-Journal, 1876

19

Но почему их впечатления с годами не меняются? Почему они с непонятным упорством настаивают на том, что при созерцании постоянно меняющейся природы следует сохранять это единственное неизменное впечатление?

Le Siecle, 1886

20

Мало сказать, что картины художников из группы импрессионистов родственны. Все они похожи друг на друга, и когда один и тот же художник через некий промежуток времени в пять или десять лет показывает свою живопись, то странные сочетания красок, неуклюжие мазки, фальшивые, кричащие, дисгармоничные тона остаются все теми же, и кажется, что стоишь перед картинами, которые уже когда-то видел.

Le Siecle, 1886

Составила Ульяна Волохова

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