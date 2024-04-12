Сочувствие парню Месть

В прокате «Манкимен», сногсшибательный режиссерский дебют актера Дева Патела. Несмотря на неудержимую брутальность, фильм получился по-настоящему личным и трогательным.

Текст: Станислав Ф. Ростоцкий

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Каждую ночь в затрапезном бойцовском клубе в городе Ятана (который так же похож на Мумбай, как Готэм — на Нью-Йорк) выходит на ринг невзрачный человек в идиотской обезьяньей маске (Дев Пател), чтобы получить порцию полагающихся зуботычин и какой-никакой гонорар. Никто не знает, как его зовут, поэтому зовут его просто Парень. Он никогда не спит, потому что стоит ему заснуть — перед глазами всплывают кошмарные картины из детства. Там гибнет обесчещенная мать. Там пылает родной дом. Там творится зло и несправедливость. И Парень помнит, помнит очень хорошо, в мельчайших подробностях, кто именно в этом виноват. Это очень плохие и очень влиятельные люди, добраться до них почти невозможно. Почти. Поэтому в один прекрасный вечер Парень снимает маску и идет покупать пистолет.

Режиссерский дебют Дева Патела был задуман почти 10 лет назад и добирался до зрителя не без трудностей. Проблемы создавали сначала продюсеры, потом ковид, съемки переносились и сдвигались, Пател получил на площадке многочисленные травмы джеки-чановского толка, выйти фильм должен был сразу на стримингах. По счастью, «Манкимен» попался на глаза Джордану Пилу («Прочь», «Мы», «Нет»), который выкупил его у Netflix для кинотеатрального проката. В результате «Манкимен» стал сенсацией важного фестиваля SXSW и получил там приз зрительских симпатий, а в первую неделю апреля стартовал в трех тысячах американских кинотеатров со второго места (вышедшая одновременно новая серия «Омена» добралась лишь до четвертой позиции).

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К коммерческому успеху прибавилось и единодушие критиков, за редким исключением превозносящих «Манкимена» до небес. И, кажется, ни одна рецензия не обходится без упоминания в качестве основного источника пателовского вдохновения фильмов о Джоне Уике. Действительно, тетралогия о суперкиллере в исполнении Киану Ривза стала и для жанра, и для культурного пространства в целом поворотным явлением. Неслучайно, когда в одном из эпизодов трущобный торговец оружием нахваливает Парню очередной угрожающих размеров ствол, он упоминает не Грязного Гарри или Терминатора, а что «такая же пушка была у Джона Уика». Да, влияние его на «Манкимена» вполне очевидно. Но, к счастью, одним (пусть даже и четырьмя) «Уиком» дело не ограничивается. Пател демонстрирует воистину восхитительную насмотренность, а главное — понимание, как ею распорядиться. За два часа и одну минуту внимательный и пристрастный взгляд неоднократно поймает на экране отблески таких перлов ориентального экстрима, как «Олдбой» Пак Чхан Ука и «Только бог простит» Николаса Виндинга Рефна, «Онг Бак» Прачьи Пинкаю и «Мерантау» Гарета Эдвардса, режиссерский дебют вышеупомянутого Уика-Ривза «Мастер тай-чи», а если отправиться по собственно «индийскому следу», то на ум неизбежно придут не только всеми любимые болливудские блокбастеры вроде «Рядом ревет революция» С.С. Раджамули, но и не такой очевидный, но прекрасный и яростный «Хайдер» Вишала Бхарадваджа, а то и шедевр режиссера Балы «Я — Бог».

Список можно продолжать долго и с удовольствием, но при всем громокипящем изобилии отсылок и аллюзий существует картина, находящаяся с «Манкименом» на каком-то совсем уж глубинном уровне родства. Это, разумеется, «В поисках приключений» — праздник непослушания, который в середине 1990-х устроил себе, добравшись до вершины своей голливудской карьеры, Жан-Клод Ван Дамм: самолично снятый фильм по собственному сценарию и с самим собой в главной роли. В прямом смысле умопомрачительная фантазия в стиле ретро, своего рода «Приключения Тинтина на турнире "Мортал Комбат"», могла вызвать какие угодно вопросы, но даже самый закоренелый скептик едва ли мог усомниться в чистоте помыслов и обезоруживающей искренности создателя всего этого роскошества. То, что Ван Дамм воплощает «В поисках приключений» самые заветные помыслы о том кино, в котором он мечтал сниматься в детстве, еще не став актером, было настолько очевидно, что любые претензии уходили на второй план. Абсолютно то же самое происходит с «Манкименом». С той лишь разницей, что если Ван Дамм, которому на время дебюта в режиссуре было 36, сосредоточился в первую очередь на вполне благодушных грезах младшего и среднего школьного возраста (в частности, не отказал себе в удовольствии проехаться в кадре верхом на слоне), то тридцатичетырехлетнего Патела явно занимают фантазии и кинопристрастия подростка постарше. Это сказалось не только на уровне жестокости и обнаженки (романтическая линия, впрочем, блистательно отсутствует в обоих случаях) и, как следствие, возрастном рейтинге, но и в общей разнице настроения. Но в том, что касается самого главного, потаенного и не выразимого никаким другим способом, кроме как в череде движущихся изображений, фильмы Ван Дамма и Патела похожи, как разлученные при рождении близнецы, которым в лучших не то болливудских, не то гонконгских традициях предстоит когда-нибудь обязательно встретиться.

В прокате с 11 апреля

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