Менее четверти россиян считают, что стране необходимо министерство счастья

Лишь 23% опрошенных положительно относятся к идее создать в России министерство счастья, показал опрос ВЦИОМа. Подобную идею недавно высказала спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Большинство считает, что делать этого не нужно. Конкретизируя свой ответ, скептики чаще всего отвечали, что нельзя сделать всех людей счастливыми и счастье нельзя регулировать (19%). Многие также отметили административную сторону вопроса, в частности избыток чиновников (16%) и лишние бюджетные траты (14%). Или просто нецелесообразность его создания. Сторонники идеи чаще всего говорили, что люди несчастны (29%). Часть их доводов касалась запроса на повышение материального и социального благополучия населения, а также на мир и гармонию.

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Отметим, что министерства счастья есть в некоторых зарубежных странах.

Подробнее о том, где они создавались и чего добились, читайте в материале «Ъ» «Не за горами, а в структуре власти».