Не за горами, а в структуре власти

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко недавно то ли в шутку, то ли всерьез предложила создать в России министерство счастья. Ранее с похожей инициативой выступал губернатор Камчатки Владимир Солодов. Правда, в итоге в крае появилось Министерство социального благополучия и семейной политики. «Ъ» изучил зарубежный опыт создания учреждений по осчастливливанию граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Королевстве Бутан еще в 1970-х годах было введено в оборот понятие валового национального счастья (ВНС), ставшее местным аналогом ВВП. Обязательство государства создавать условия, которые позволят добиться всеобщего национального счастья, закреплено в конституции 2008 года. Для контроля за процессом создана государственная Комиссия по всеобщему народному счастью, возглавляемая премьер-министром страны.

Концепция ВНС базируется на четырех основных принципах: справедливое и устойчивое социально-экономическое развитие, сохранение и развитие культуры, охрана окружающей среды и эффективное госуправление. Они подразделены на девять более конкретных сфер: от уровня жизни, физического здоровья и психологического благополучия до наличия свободного времени (в том числе на сон). Главным показателем, позволяющим оценить прогресс, является индекс валового национального счастья, рассчитываемый на основе опросов по 33 критериям. Итоговая оценка колеблется в пределах от 0 (плохо) до 1 (отлично).

Значение индекса увеличилось с 0,743 в 2010 году до 0,781 в 2022-м. Последние опросы показали, что счастливы 48,1% жителей королевства в возрасте от 15 лет и старше. В том числе 9,5% абсолютно счастливы, остальные — в достаточной степени.

Примечательно, что в глобальном рейтинге счастья от ООН (World Happiness Report), оценивающем жизнь в странах мира по шести критериям, королевство не представлено. Возможно, на фоне такого серьезного подхода к замерам счастья внутри страны международные эксперты посчитали свои усилия избыточными.

Министерство высшего общественного счастья Венесуэлы было создано в 2013 году вступившим в должность президента Николасом Мадуро. По идее новый государственный орган должен был продолжать социальные проекты, запущенные при его предшественнике — Уго Чавесе. В частности, бороться с бедностью, оказывать помощь уязвимым слоям населения, в том числе инвалидам, бездомным, беременным женщинам, старикам и детям.

Министерство продолжает действовать, однако о результатах его работы известно мало. Оппозиция жалуется на то, что социальные программы осуществляются «внебюджетно» и без парламентского контроля.

В последнем рейтинге счастья ООН, который охватывает период с 2020 по 2022 год, Венесуэла располагается на невысоком 88-м месте. При этом в первом рейтинге, охватывающем период с 2012 по 2014 год, она занимала 23-е место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При составлении рейтинга учитывалось шесть факторов: доход, здоровье, социальная поддержка, уровень свободы, щедрость/благотворительность и отсутствие коррпуции. Всего вошло 137 стран

При составлении рейтинга учитывалось шесть факторов: доход, здоровье, социальная поддержка, уровень свободы, щедрость/благотворительность и отсутствие коррпуции. Всего вошло 137 стран



Объединенные Арабские Эмираты плотно занялись вопросом счастья в 2016 году. Был создан пост министра по делам счастья, в обязанности которого входило «достижение социального блага и удовлетворения» населения. Первым министром стала женщина — 22-летняя Охуд аль-Руми. Предполагалось, что данной темой должны были заведовать именно молодые политики.

Тогда же премьер-министр Мухаммед бен Рашид аль-Мактум одобрил национальную программу по достижению счастья и благополучия. В числе конкретных инициатив — создание счастливой и продуктивной рабочей обстановки во всех правительственных учреждениях. Служащие, в свою очередь, должны оказывать высококачественные услуги, которые делают счастливыми их потребителей и все население ОАЭ.

В ходе дальнейшего реформирования Кабинета министров весь функционал и инициативы по достижению счастья и благополучия были переданы Министерству общественного развития. Формально министерства по делам счастья в списке правительственных учреждений ОАЭ сейчас нет.

В глобальном рейтинге счастья ООН накануне создания министерства страна находилась на 28-м месте, в последнем переместилась на 26-е.

Попытки регулировать вопросы счастья предпринимаются и на региональном уровне. В 2016 году в правительстве индийского штата Мадхья-Прадеш был создан департамент счастья. Он был призван формировать и проводить в жизнь политику, направленную на повышение уровня счастья и благополучия среди жителей региона.

Первоначальный бюджет ведомства составлял около $500 тыс. плюс допфинансирование на конкретные программы. Штатная численность — 30 человек. К работе по разным программам широко привлекаются волонтеры. Среди известных реализованных инициатив — введение учебного предмета «Счастье» для старшеклассников. Другая давно планируемая, но пока не реализованная идея — провести социологическое исследование по определению уровня счастья среди населения региона.

В рейтинге счастья ООН Индия традиционно занимает места в конце. В докладе 2016 года она была на 118-м месте, в последнем докладе — на 128-м.

В 2017 году глава штата Имо в Нигерии Рочас Окороча объявил о создании Министерства счастья и достижения целей. Его главой он назначил свою сестру Огечи Ололо. Работа ведомства началась с курьеза — вместо «достижения целей» (purpose fulfilment) в названии первоначально стояло «удовлетворения пар» (couples fulfilment). Потом это списали на опечатку.

Инициативу восприняли как еще одну экстравагантную выходку губернатора. В дальнейшем о достижениях ведомства ничего не было слышно, в текущем списке министерств штата оно не значится. Сам господин Окороча позже сменил пост губернатора на место в нигерийском Сенате. Там он призвал создать министерство счастья на федеральном уровне, чтобы бороться с изнасилованиями и самоубийствами.

На фоне попыток запустить министерство счастья на региональном и федеральном уровнях место Нигерии в рейтинге счастья ООН не поменялось: и в докладе 2017 года, и в докладе 2023 года она на 95-м месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индекс человеческого развития измеряет достижения в сферах здоровье, знания и уровень жизни (чем выше и лучше). Индекс демократии ранжирует страны от 0 (авторитарный режим) до 10 (полная демократия)

Индекс человеческого развития измеряет достижения в сферах здоровье, знания и уровень жизни (чем выше и лучше). Индекс демократии ранжирует страны от 0 (авторитарный режим) до 10 (полная демократия)



Приведенная подборка позволяет предположить, что министерства счастья создаются преимущественно в экономически бедных и/или политически несвободных странах и регионах. В странах—лидерах глобального рейтинга (Финляндия, Дания, Исландия) подобных госучреждений не обнаружено. Нет профильного министерства и в США (15-е место в последнем рейтинге ООН), хотя неотчуждаемое право на «стремление к счастью» там закреплено в одном из основополагающих документов — Декларации независимости 1776 года. Предполагается, что реализация этого права находится в руках самих граждан.

Стоит добавить, что отрывочные упоминания счастья встречаются и в законодательстве России (70-е место в рейтинге ООН). Чаще всего — в контексте материального благополучия и семейных ценностей. Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Отдавали сбережения государству с чистым сердцем».

Ольга Шкуренко